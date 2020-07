EVGA Precision arriva anche sulla Game Bar di Windows 10

EVGA ha annunciato che è ora disponibile una versione del suo software Precision per la Game Bar di Windows 10. Il widget permette di ottenere accesso immediato alle opzioni di monitoraggio ed overclocking della vostra scheda video, consentendo di effettuare le operazioni comodamente senza la necessità di uscire del gioco attualmente in esecuzione. Basterà premere la combinazione di tasti Windows + G per aprire la Game Bar in qualsiasi momento ed accedere al programma. Attualmente è possibile visualizzare il clock della GPU, clock delle memorie, la velocità delle ventole, la temperatura della GPU e la sua frequenza, mentre in futuro sarà possibile anche monitorare il frame rate.

EVGA Precision per Game Bar è un programma standalone che non necessita dell’installazione di EVGA Precision XI e la compagnia consiglia di usare solo uno dei due alla volta, e non entrambi, per assicurare la massima compatibilità. Sarà necessario possedere una copia di Windows 10 almeno aggiornata con l’update di maggio 2020 per sfruttare il software.

Si tratta di un’opzione davvero interessante che rende potenzialmente più utile la Game Bar del sistema operativo del gigante di Redmond, che nel corso del tempo ha accolto l’introduzione di diverse opzioni davvero utili. Ricordiamo che Microsoft ha recentemente reso disponibile un Xbox Game Bar SDK che consente agli sviluppatori di creare widget personalizzati che migliorano l’esperienza della barra di gioco, il tutto senza abbandonare il titolo stesso. La Game Bar offre la possibilità di acquisire direttamente dei video gameplay, accedere rapidamente alle impostazioni audio, ascoltare la musica presente nella libreria del proprio account Spotify, leggere il numero di FPS ed altro ancora. Poche settimane fa è stato anche pubblicato il widget Razer Cortex.

Nel caso foste interessati, potete scaricare EVGA Precisione per Game Bar a questo indirizzo.

Un paio di mesi fa, EVGA ha presentato due nuove schede madri pensate per un mercato ad alto/medio budget con chipset Z490: EVGA Z490 Dark ed EVGA Z490 FTW Wifi. Si tratta di due prodotti completi sotto ogni punto di vista e che vedono in EVGA Z490 Dark un modello più adatto a coloro che ricercano massime prestazioni e stabilità in overclock.