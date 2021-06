FidelityFX Super Resolution potrebbe raddoppiare le performance delle vostre GPU

L’avevamo già citata questa mattina, la nuova feature di AMD chiamata FidelityFX Super Resolution potrebbe essere più interessante di quanto sembri.

L’introduzione di questa funzione darà libero sfogo ai giocatori, consentendogli di personalizzare ulteriormente il rapporto tra la qualità video e le prestazioni, prestandosi anche a funzionalità più complesse come il tanto agognato ray tracing, che migliora ulteriormente la qualità della grafica dei videogiochi rispetto a quella a cui siamo attualmente abituati.

FidelityFX nasce come alternativa open source a DLSS di Nvidia e, stando a quanto dichiarato da AMD, in modalità “Performance” con tutte le impostazioni spinte al limite, dovrebbe garantire prestazioni 2,5 volte maggiori rispetto alle impostazioni di base. Il fatto che funzioni con qualsiasi scheda grafica, da quelle integrate fino alle custom progettate appositamente per le prestazioni elevate, è sicuramente un importante valore aggiunto per questa nuova tecnologia.

AMD ha infatti dichiarato che FidelityFX Super Resolution sarà “game dependent” e verrà supportata dai seguenti prodotti: AMD Radeon RX 6000, RX 5000, RX 500, RX Vega Series e tutti i processori AMD Ryzen con grafica integrata Radeon, purché i requisiti minimi per il videogioco in questione siano raggiunti.

Godfall sarà il primo gioco a supportare interamente l’FSR, mettendo dunque un ulteriore sigillo sulla partnership tra AMD e Counterplay Games. A proposito della nuova feature di AMD, il CEO dello studio di produzione di videogiochi, Keith Lee, ha dichiarato che l’FSR è indubbiamente una funzione fantastica, sia per le performance che permette di raggiungere che per la facilità d’implementazione per gli sviluppatori dei videogiochi.

Ovviamente, come per ogni prodotto AMD, sappiamo ancora molto poco a riguardo, dunque per avere maggiori dettagli e informazioni dovremo aspettare un paio di settimane: più precisamente il 22 giugno, quando AMD rilascerà una lista più completa di titoli che supporteranno la tecnologia FSR.