PlayStation 5, Sony promuove il Ray Tracing

Una delle feature più interessanti di PlayStation 5 è sicuramente il ray tracing. Si tratta di una tecnologia già adottata dal mercato delle schede video negli ultimi del 2018, quando Nvidia presentò al mondo le schede video RTX. Una nuova tecnologia, in grado di donare ancora più realismo alla fedeltà grafica e che negli ultimi anni è andato in crescendo, riuscendo ad imporsi come prossimo step per quanto riguarda la realizzazione tecnica di un titolo. Naturale dunque che anche le nuove console abbiano deciso di implementare questa tecnologia, considerando che nel prossimo futuro sarà davvero lo standard per qualsiasi macchina da gioco.

Del ray tracing su PlayStation 5 ne avevamo già avuto un assaggio, sia al day one della console che durante l’ultimo State of Play, dove Ratchet & Clank: Rift Apart ha davvero mostrato i muscoli. Ora Sony ha deciso di spingere ancora di più su questa nuova tecnologia e lo ha fatto pubblicando un breve video, di circa 20 secondi, dove con una breve carrellata di immagini viene mostrata la resa grafica ottenibile appunto grazie alla nuova tecnologia.

Non mancano però i giochi: oltre ai render infatti, il nuovo spot promozione di PlayStation 5 si serve anche di immagini tratte da Spider-Man Miles Morales e l’ancora tutto da scoprire Gran Turismo 7, che sappiamo già esistere ma che ancora deve mostrarsi al grande pubblico. Il video, come di consueto, è disponibile subito qui in basso.

La carenza di console non ha permesso a tutti di poter mettere le mani su PlayStation 5 ma non solo: anche Xbox Series X e Xbox Series S hanno sofferto, seppur in misura minore, dello stesso identico problema di scorte. Purtroppo per molti il ray tracing su piattaforme diverse dal PC è ancora un miraggio. La speranza è che la carenza di semiconduttori termini il prima possibile, per poter finalmente mettere le mani sulla nuova generazione in totale tranquillità.