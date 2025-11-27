Avatar di Ospite Tech_Beast #495 0
0
500%??? ma stiamo scherzando spero
SQL_Admin #222
0
quindi chi ha comprato RAM a ottobre ha fatto l'affare del secolo praticamente
Web Bow #199
0
Ho preso, tra giugno e luglio scorso, un Ryzen 9 7900, mainboard B650 e 2 kit di ram (ciascuno da 2x32GB)... in pratica ora la sola ram che ho nel PC vale più tutto il resto. Che dire... siamo alla follia.
Vue_King #809
0
non è follia e domanda e offerta
