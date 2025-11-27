Avatar di Ospite SQL_Hero #107 0
boh io tanto uso ancora il pc come sempre, non mi cambia niente
Aspetta ma quindi devo pagare 30 dollari o è gratis con l'account Microsoft? non ho capito bene
in europa gratis in azienda a pagamento
Linux tutta la vita. Windows ormai è diventato troppo complicato con ste storie degli account e registrazioni
"ad esempio non hanno il Microsoft Store, non hanno l’app Xbox e mancano di altre funzioni"
Praticamente tutto quello che Windows dovrebbe essere. LTSC a vita. E comunque le cose mancanti sono semrpe installabili. Una licenza la trovi a 5€, sia windows che office.
