FRITZ!OS 7.80: nuove funzionalità per quattro modelli FRITZ!Box

AVM ha annunciato la disponibilità del nuovo FRITZ!OS 7.80, un aggiornamento gratuito che introduce nuove funzionalità e miglioramenti per quattro modelli di FRITZ!Box: FRITZ!Box 5590 Fiber, 5530 Fiber, FRITZ!Box 7590 AX e FRITZ!Box 7530 AX.

Il FRITZ!OS 7.80 semplifica la gestione della connessione con la fibra ottica, introducendo nuove schermate informative per i modelli FRITZ!Box 5590 Fiber e 5530 Fiber.

Queste schermate forniscono agli utenti informazioni dettagliate sullo stato e sulla qualità della connessione, migliorando così la trasparenza e la facilità di gestione delle connessioni in fibra ottica.

I modelli FRITZ!Box 7590 AX e FRITZ!Box 7530 AX offrono ora una configurazione guidata ancora più intuitiva per la gestione delle connessioni in fibra ottica. Questa nuova funzionalità semplifica ulteriormente l'impostazione della connessione in fibra ottica, garantendo una configurazione più agevole ed efficiente.

Un'altra novità introdotta con il FRITZ!OS 7.80 è l'assistente per la configurazione iniziale di MyFRITZ!App, disponibile a breve anche per iOS e Android.

Questo assistente semplifica notevolmente la configurazione iniziale di un nuovo FRITZ!Box, consentendo agli utenti di configurare facilmente una connessione tramite fibra ottica o una connessione DSL direttamente tramite smartphone o tablet.

Per gli utenti che desiderano passare alla nuova versione di FRITZ!OS, l'aggiornamento è disponibile direttamente dall'interfaccia utente del FRITZ!Box.

Basta recarsi nella sezione "Sistema" e selezionare "Aggiornamento", quindi cercare il nuovo FRITZ!OS. In alternativa, è possibile utilizzare la funzione di aggiornamento automatico per semplificare ulteriormente il processo.

Con il FRITZ!OS 7.80, AVM si impegna a offrire un'esperienza migliorata agli utenti di FRITZ!Box, introducendo nuove funzionalità e semplificando la gestione delle connessioni in fibra ottica per garantire una connettività più efficiente e trasparente.