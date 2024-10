Buon compleanno GeForce 256, la GPU che rivoluzionò il gaming

Era il lontano 1999 quando NVIDIA presentava al mondo la GeForce 256, una scheda grafica destinata a rivoluzionare il settore dei videogiochi e della grafica computerizzata. Oggi, a 25 anni di distanza, celebriamo l'anniversario di quella che fu definita la prima GPU della storia, un componente che ha segnato l'inizio di una nuova era per il mondo dell'informatica.

La GeForce 256 rappresentò un salto incredibile rispetto alle soluzioni grafiche precedenti. Con i suoi 23 milioni di transistor, questa scheda era in grado di elaborare fino a 10 milioni di poligoni al secondo, una cifra che all'epoca sembrava fantascientifica. Ma non era solo una questione di potenza bruta: la vera innovazione stava nella sua architettura.

La nascita di una nuova categoria

NVIDIA coniò il termine GPU proprio per descrivere le capacità uniche della GeForce 256. A differenza delle schede grafiche tradizionali, questa nuova soluzione era in grado di gestire in modo autonomo calcoli complessi come il transform and lighting (T&L), alleggerendo notevolmente il carico di lavoro della CPU.

Questa caratteristica permise di migliorare drasticamente le prestazioni nei giochi 3D, consentendo agli sviluppatori di creare ambienti virtuali sempre più dettagliati e realistici. La GeForce 256 divenne rapidamente il sogno di ogni appassionato, promettendo esperienze di gioco mai viste prima.

Che dire poi delle specifiche tecniche della GeForce 256? Oggi possono sembrare modeste, ma chi all'epoca già si informava e metteva le mani nei primi PC, sa che rappresentavano in non plus ultra della grafica per uso domestico e professionale.

La GeForce 256 fu una pietra miliare della grafica computerizzata.

La GeForce 256 era prodotta con un processo produttivo a 220nm, offriva 32MB di memoria DDR SDRAM, poteva raggiungere una frequenza di 120MHz e supportava risoluzioni fino a 2048 x 1536 pixel. Il collegamento alla scheda madre avveniva tramite un'interfaccia AGP 4x.

L'impatto sul mercato e sull'industria

Il lancio della GeForce 256 ebbe un impatto dirompente sul mercato. NVIDIA si affermò come leader indiscusso nel settore delle schede grafiche, superando concorrenti storici come 3dfx e ATI (poi acquisita da AMD). La nuova GPU stabilì uno standard che gli altri produttori furono costretti a inseguire.

L'industria dei videogiochi fu tra le prime a beneficiare di questa innovazione. Gli sviluppatori potevano finalmente dare libero sfogo alla loro creatività, creando mondi virtuali sempre più complessi e dettagliati. Giochi come Quake III Arena e Unreal Tournament sfruttarono appieno le capacità della GeForce 256, offrendo un'esperienza visiva senza precedenti.

L'inizio di una grande storia

La GeForce 256 fu solo l'inizio di un percorso di innovazione costante. Le generazioni successive di GPU NVIDIA hanno continuato a spingere i limiti della tecnologia grafica, introducendo con ogni nuova generazione miglioramenti importanti in termini di prestazioni ed efficienza, ma soprattutto nuove funzionalità, che hanno tenuto in qualche modo vivo lo spirito d'innovazione inaugurato con la GeForce 256. Qui vi lasciamo alcuni esempi, che rendono bene l'idea della storia di NVIDIA da quel lontano 1999 in poi:

GeForce 2 (2000): introdusse il multi-texturing avanzato;

GeForce 3 (2001): prima GPU programmabile con Vertex Shaders;

GeForce FX (2003): supporto per shader di pixel DirectX 9;

GeForce 8800 GTX (2006): architettura unificata per shader;

GeForce GTX 280 (2008): prima GPU con architettura CUDA;

GeForce GTX Titan (2013): GPU di classe supercomputer per desktop;

GeForce RTX 2080 Ti (2018): introduzione del ray tracing in tempo reale;

GeForce RTX 4090 (2022): potenza di calcolo AI senza precedenti.

La GeForce 256 ha giocato un ruolo fondamentale nello sviluppo tecnologico degli ultimi decenni: non è stata solo un prodotto di successo, ma il simbolo di una visione che ha cambiato il corso della storia dell'informatica. Oggi, la sua eredità va ben oltre il gaming. Le GPU NVIDIA vengono usate nelle applicazioni di intelligenza artificiale, di ricerca scentifica, di rendering 3D, per le criptovalute e per la realtà virtuale e aumentata. Quello che inizialmente era un processore dedicato alla grafica è diventato, negli anni, un componente essenziale per molte delle tecnologie più avanzate di oggi.