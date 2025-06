Il Prime Day 2025 si preannuncia interessante per tutti voi appassionati di tecnologia e, in particolare, per gli estimatori del mondo del gaming e delle prestazioni grafiche di alto livello. Quest’anno, Amazon sembra abbia stretto una collaborazione esclusiva con Nvidia, portando al centro dell’attenzione le nuove GPU della serie RTX 50. Non sono ancora stati rivelati tutti i dettagli dell’iniziativa, ma è certo che verranno condivisi contenuti esclusivi, creati in collaborazione con noti content creator del settore.

Vedi offerte su Amazon

Prime Day con Nvidia, perché tenerlo d'occhio?

Questa sinergia tra Amazon e Nvidia non rappresenta solo un’operazione mediatica, ma potrebbe trasformarsi in un’opportunità concreta per chi di voi è alla ricerca di un upgrade hardware. Infatti, anche se non vi è stata ancora una conferma ufficiale, tutto lascia presagire che durante il Prime Day saranno disponibili interessanti sconti proprio sulle più recenti schede grafiche del marchio, che da anni dominano il mercato delle GPU di fascia alta. Nonostante alcune discussioni ricorrenti sul prezzo, le schede Nvidia continuano a rappresentare un punto di riferimento per performance e affidabilità.

Un’ulteriore anticipazione arriva dallo store Asus su Amazon, dove si possono già trovare promozioni su diversi modelli della serie RTX 50. Per esempio, se state monitorando i prezzi, vi segnaliamo che la Asus Prime RTX 5070 nella variante bianca è attualmente disponibile a 626,88€, una cifra che potrebbe diventare ancora più interessante nei giorni del Prime Day. Non si esclude che altri modelli vengano inclusi nelle offerte, rendendo il periodo ancora più conveniente per chi desidera aggiornare la propria build.

Vi consigliamo quindi di tenere d’occhio le pagine ufficiali di Amazon e dei produttori coinvolti, in modo da non perdere le novità e i contenuti esclusivi che verranno pubblicati. Il Prime Day 2025 promette di essere un’occasione unica per ottenere prestazioni di nuova generazione, grazie alla combinazione tra sconti mirati e iniziative pensate per coinvolgere la community di gamer e appassionati di hardware.

Vedi offerte su Amazon