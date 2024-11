Gigabyte Z890 Aorus Pro Ice, scheda madre elegante e versatile

Tra le nuove proposte con chipset Z890 per i processori Intel Core Ultra 200S, la Gigabyte Aorus Z890 Pro Ice riesce senza dubbio a farsi notare, non solo per il design “total white” minimalista e raffinato, ma anche per una serie di funzionalità avanzate che si adattano sia a chi sta assemblando un PC di fascia alta, sia a chi vuole un’estetica distintiva.

Un design raffinato

La Z890 Aorus Pro Ice è perfetta per chi è molto attento all’estetica: è completamente bianca, compresi socket e connettori vari, con solamente dei dettagli argento. L’illuminazione RGB è concentrata nel logo Aorus, un aspetto che aiuta a mantenere il design pulito e moderno, perfetto anche per i PC non prettamente dedicati al gaming. I dissipatori di VRM ed M.2 si integrano perfettamente nel design della scheda madre, rendendola davvero bella da vedere.

256GB di RAM vi bastano?

In termini di specifiche tecniche, a lato del socket LGA1851 troviamo quattro slot DIMM che supportano fino a 256GB di RAM e velocità fino a 9.500 MT/s, lo schermo a segmenti dove vengono mostrati i codici di avvio (o di errore), utilissimo per risolvere eventuali problemi, e tre piccoli tasti, dedicati all’avvio, al reset e al flash del BIOS: il tasto “Q Flash Plus”, solitamente posizionato sul pannello I/O, è stato infatti spostato qui.

Per l’alimentazione del processore abbiamo a disposizione un sistema a 16 + 1 + 2 fasi da 90 Ampere, con design Twin Digital VRM e 8+8 fasi parallele. C’è tutta la potenza necessaria per far esprimere al meglio anche il nuovo top di gamma Core Ultra 9 285K, anche nel caso in cui vogliate sperimentare con l’overclock.

Dite addio al cacciavite per gli SSD M.2

Lo Slot M.2 principale, coperto da un ampio dissipatore, è compatibile con SSD PCIe 5.0, mentre gli altri quattro slot M.2, anch’essi dissipati dalla grande placca con il logo del falco simbolo della gamma Aorus, sono PCIe 4.0. Entrambi i dissipatori sfruttano un sistema a rilascio rapido senza viti: basta spostare il fermo e sollevare i dissipatori per rimuoverli e installare gli SSD.

Immagine 1 di 3

Immagine 2 di 3

Immagine 3 di 3

Lo slot PCIe x16 primario supporta il PCIe 5.0 ed è rinforzato, per supportare al meglio anche le schede video top di gamma, particolarmente pesanti. Anche qui troviamo un sistema di rilascio rapido che permette, premendo il pulsante sulla destra, di sganciare la scheda video per estrarla senza difficoltà. Nella parte bassa della scheda madre ci sono altri due slot PCIe 4.0, lunghi quanto un x16 ma che supportano rispettivamente velocità x4 e x1.

Un pannello I/O versatile

Buona anche la dotazione porte, che mette a disposizione due Thunderbolt 4, quattro USB-A da 5Gbps, due USB-A da 10Gbps e quattro USB-A 2.0, oltre a due jack da 3,5mm dedicati a uscita e ingresso audio e un’uscita audio ottica. La connettività è assicurata da LAN 5G, WiFi 7 e Bluetooth 5.4. Le USB 2.0 faranno sicuramente storcere il naso a chi vuole sempre il meglio, ma c’è da dire che per mouse, tastiera, stampante e periferiche simili bastano e avanzano.

Immagine 1 di 2

Immagine 2 di 2

Sul pannello posteriore non ci sono uscite video, né un tasto per il reset del BIOS, molto utile soprattutto se volete fare overclock. Dovrete quindi fare affidamento ai due contatti presenti in basso a destra, chiudendo il contatto con un cacciavite.

Sul lato destro della scheda madre è invece presente una uscita HDMI, molto comoda per collegare eventuali display presenti nel case, o che vengono inseriti dall’utente per mostrare informazioni sul sistema, come temperatura e frequenza del processore e della scheda video.

Chi dovrebbe acquistarla?

La nuova Gigabyte Z890 Aorus Pro Ice è disponibile a circa 400 euro, cifra che la posiziona tra le schede di fascia alta. Offre un bel design, elegante e minimalista, ideale per build completamente bianche, o quasi; mette a disposizione tanti slot M.2 (anche se solo uno PCIe 5.0), tutti con sistema di rilascio rapido e dissipati, e anche il sistema di sgancio della scheda video è una bella comodità. Thunderbolt 4 e WiFi 7 assicurano una connettività all’avanguardia, fondamentale per chi vuole un PC moderno e al passo coi tempi.

Peccato per l’assenza di un tasto dedicato al reset del BIOS, ma difficilmente ne avrete bisogno se non fate overclock del processore o della RAM. A conti fatti, si tratta di una scheda madre valida per chi è alla ricerca di un’opzione di fascia alta ed è molto attento anche all’estetica del PC, non solo alle funzionalità che offre.