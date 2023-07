L’abbandono dello sviluppo dei NUC da parte di Intel ha lasciato molti dubbi sul futuro di questo mercato dei PC compatti.

Tuttavia, arrivano buone notizie: Asus e Intel hanno presentato un accordo preliminare che concede ad Asus una licenza non esclusiva per la produzione di progetti Intel NUC e per lo sviluppo dei NUC di prossima generazione.

Grazie alle sue vaste risorse ingegneristiche, Asus è ben equipaggiata per supportare la variegata linea di prodotti che NUC è diventata. In base ai termini dell’accordo, Asus avrà l’opportunità di costruire e vendere i PC NUC di Intel dalla decima alla tredicesima generazione, oltre a contribuire allo sviluppo dei futuri progetti NUC. In cambio, però, Asus sarà anche responsabile dell’assistenza ai sistemi NUC esistenti, un compito impegnativo se si considera l’ampia gamma di NUC di Intel che si rivolge a diversi mercati, dagli uffici domestici alle applicazioni di gioco e industriali.

Asus prevede di creare una divisione aziendale dedicata che si concentrerà sulla produzione dei progetti esistenti, sullo sviluppo di nuovi design e sull’assistenza agli utenti attuali. Questa mossa strategica dimostra il crescente impegno di Asus nel programma NUC e lascia intendere il potenziale di un’ulteriore diversificazione della linea NUC. Sfruttando le proprie capacità ingegneristiche e la propensione a un’ampia gamma di prodotti, Asus potrebbe introdurre variazioni innovative in futuro. Tuttavia, il destino dei piccoli rivenditori di NUC di Intel personalizzati rimane incerto.

“Siccome stiamo cambiando la nostra strategia per consentire ai partner dell’ecosistema di continuare l’innovazione e la crescita dei prodotti dei sistemi NUC, la nostra priorità è garantire una transizione senza problemi per i nostri clienti e partner” ha dichiarato Sam Gao, vicepresidente e direttore generale di Intel Client Platform Solutions. “Non vedo l’ora che ASUS continui a fornire prodotti eccezionali e a supportare i nostri clienti dei sistemi NUC“.

Questa collaborazione consente inoltre ad Asus di rafforzare la propria posizione nel mercato dei PC compatti e di recuperare potenzialmente il proprio posto tra i primi cinque produttori di PC al mondo.

Sebbene la licenza concessa ad Asus da Intel non sia esclusiva, lasciando spazio ad altri produttori di PC e schede madri per la produzione di prodotti a marchio NUC, Asus si distingue come una delle poche aziende in grado di gestire il business dei NUC su larga scala. Resta da vedere se Intel imporrà condizioni specifiche per le parti interessate ad entrare nel mercato dei NUC. Tuttavia, la natura non esclusiva della licenza segnala l’apertura di Intel alla collaborazione con altri operatori.