La nuova app di ChatGPT è incredibile, ma c’è solo su Mac (per ora)

Durante l'evento Spring Update, OpenAi ha annunciato, oltre allo stupefacente GPT-4o, anche l'arrivo dell'applicazione desktop di Chat GPT, sia per Windows che per MacOs.

Al momento, però, OpenAI ha rilasciato esclusivamente la versione per MacOS, la quale sarà disponibile inizialmente solo per gli utenti abbonati al servizio Plus di ChatGPT. Nelle prossime settimane OpenAi ha già comunicato che ne estenderà l'accesso a tutti gli utenti, mentre la versione per Windows arriverà, genericamente, "entro la fine del 2024".

Queste iniziali limitazioni, però, non rendono meno impressionanti le potenzialità offerte dall'app desktop di ChatGPT per MacOS, la quale si pone come uno strumento progettato per integrarsi, senza soluzione di continuità, in qualsiasi cosa si stia facendo sul proprio computer.

Grazie a una semplice scorciatoia da tastiera (Opzione + Spazio), si potrà porre immediatamente una domanda a ChatGPT. Inoltre, la scorciatoia da tastiera, potrà essere sfruttate per discutere con l'assistente virtuale in merito agli screenshot appena scattati, chiedendogli informazioni, risposte o, semplicemente, dei commenti in merito al contenuto..

Esattamente come per la versione mobile, si potranno intrattenere conversazioni vocali con ChatGPT direttamente dal computer. Inizialmente sarà possibile solo parlare con l'assistente, ma nelle prossime settimane verranno implementate delle nuove funzioni dedicate all'analisi dei file audio e video.

Che si tratti di fare brainstorming su un nuovo progetto aziendale, preparare per un colloquio o discutere di un argomento di cultura generale, basterà toccare l'icona delle cuffie nell'angolo in basso a destra dell'app desktop per avviare una conversazione vocale.

Ovviamente, grazie all'integrazione con GPT-4o, si potranno intavolare conversazioni in lingue diverse, così come sarà possibile sfruttare l'assistente per tradurre eventuali chiamate di lavoro in oltre 50 lingue diverse.

L'app MacOS è disponibile per gli utenti Plus nel corso delle prossime ore e, come anticipato in apertura, sarà resa disponibile più ampiamente nel corso delle prossime settimane.