Nelle ultime ore si sono fatti sempre più insistenti i rumor sulla chiusura della divisione Intel NUC e, secondo quanto riportato dal sito ServeTheHome, le voci sarebbero vere: secondo il report, Intel avrebbe inviato una mail ai partner dove afferma che non saranno fatti altri investimenti in questa business unit.

La divisione NUC si occupava di Mini PC, sistemi di riferimento e molto altro, non solo dei NUC che abbiamo visto sul mercato negli anni passati, dedicati al gaming (come il NUC Extreme Dragon Canyon) e non. I mini PC Intel NUC erano sistemi barebone, ossia venduti senza RAM e SSD, che dovevano poi essere aggiunti dall’utente; nei modelli gaming andava aggiunta anche una scheda grafica dedicata.

I colleghi di HardwareLuxx hanno riportato quella che sembra essere una dichiarazione ufficiale da parte di un portavoce Intel: “Abbiamo deciso di bloccare gli investimenti diretti nella divisione Next Unit of Compute (NUC) e cambiare la nostra strategia per permettere ai partner di portare avanti l’innovazione e la crescita di NUC. La decisione non avrà alcun impatto sul resto dell’Intel Client Computing Group (CCG) o della divisione Network and Edge Computing (NEX). Inoltre, stiamo lavorando con i nostri partner e con i nostri client per assicurarci una transizione priva di problemi e l’adempimento di tutti i nostri impegni attuali”.

Non abbiamo ancora ricevuto alcuna informazione o commento in merito alla vicenda da Intel Italia, ma aggiorneremo l’articolo non appena ci saranno novità.