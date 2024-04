Gli USA vogliono le fabbriche Samsung (e non solo), stanziati 6,4 miliardi di dollari

L'amministrazione Biden ha annunciato che Samsung riceverà fino a 6,4 miliardi di dollari in sovvenzioni nell'ambito del CHIPS Act, integrando l'investimento privato di 44 miliardi di dollari dell'azienda per costruire un "ecosistema di semiconduttori" in Texas. Questo finanziamento è mirato a sostenere la costruzione di un campus avanzato a Taylor, Texas, focalizzato sulla ricerca, lo sviluppo di tecnologie logiche avanzate e il packaging dei chip.

Il processo di packaging dei chip, ossia la fornitura di energia e i collegamenti, è solitamente svolto all'estero, comportando costi aggiuntivi e ritardi nella catena di fornitura. Con l'investimento nella costruzione di un impianto di packaging dedicato, Samsung punta a eliminare questi ostacoli e a rafforzare la catena di produzione locale. Inoltre, il finanziamento sarà impiegato per espandere l'impianto di Samsung già presente ad Austin.

Lauca Ockel via Unsplash

Questa mossa strategica trasformerà la presenza di Samsung in Texas in un ecosistema completo per lo sviluppo e la produzione di chip negli Stati Uniti. Si prevede che ciò porterà alla creazione di 21.500 posti di lavoro nel settore tecnologico. Inoltre, sono stati stanziati 40 milioni di dollari per programmi di formazione finalizzati a preparare i lavoratori texani per le nuove opportunità di impiego generate da questo investimento.

Il CHIPS and Science Act è stato approvato nel 2022 per ridurre la dipendenza americana dai fornitori cinesi nel settore dei semiconduttori. Questo atto legislativo prevede un totale di 52 miliardi di dollari in crediti d'imposta e finanziamenti per le aziende che intendono espandere la produzione negli Stati Uniti, promuovendo così l'innovazione e la competitività nell'industria tecnologica nazionale.

Samsung non è l'unico beneficiario del CHIPS Act: GlobalFoundries ha ricevuto una sovvenzione di 1,5 miliardi di dollari per l'espansione delle operazioni a Malta, New York, mentre Intel ha ottenuto un finanziamento fino a 8,5 miliardi di dollari per iniziative di produzione di chip negli Stati Uniti. Questi investimenti sono destinati a rafforzare la posizione degli Stati Uniti nel settore dei semiconduttori e a garantire una catena di approvvigionamento affidabile per l'industria tecnologica del Paese.