La divisione di ricerca di Google sull’intelligenza artificiale ha annunciato l’arrivo di Bard in Italia. Bard è un modello linguistico di grandi dimensioni (LLM) che può essere utilizzato per una varietà di scopi, tra cui la generazione di testo, la traduzione di lingue, la scrittura di diversi tipi di contenuti creativi e la risposta alle domande in modo informativo. Ora è disponibile nella maggior parte dei Paesi nel mondo ed in più di 40 lingue.

Bard, come ricorda Google, è ancora in fase di sviluppo ma ha già imparato a svolgere molti tipi di attività, tra cui:

Seguire le istruzioni e completare le richieste in modo ponderato

Usare le sue conoscenze per rispondere alle vostre domande in modo completo e informativo, anche se sono aperte, impegnative o strane

Generare diversi formati di testo creativi, come poesie, codice, script, brani musicali, e-mail, lettere, ecc…

Competitor diretto di ChatGPT, è un potente strumento che può essere utilizzato per una varietà di scopi. Bard è quindi solo uno dei tantissimi servizi ora disponibili anche in Italia che puntano ad aiutarvi a svolgere in maniera più veloce ed efficiente le vostre attività, oltre a facilitarvi l’accesso a una moltitudine di informazioni.

Per migliorare l’esperienza utente, l’azienda americana ha implementato in Bard delle nuove funzionalità. Ad esempio è ora possibile ascoltare la risposta di Bard e cambiare il tono e lo stile delle risposte dell’IA in base a cinque opzioni diverse: semplice, lunga, corta, professionale o informale.

Oltre a poter utilizzare finalmente le immagini come prompt grazie all’integrazione della tecnologia di Google Lens, Bard permette anche l’esportazione diretta del codice e la condivisione delle risposte, risposte che possono essere finalmente organizzate per mantenere sempre ordinato lo spazio di lavoro ed avere sempre a portata di mano le interazioni con Bard che più vi sono utili.

Per maggiori informazioni vi lasciamo al post originale sul blog di Google che comprende diversi esempi su come iniziare a prendere confidenza con Bard.