La risposta alla vostra prossima ricerca Google sarà generata dall'IA (di Google)

Nel corso del Google I/O non sono mancate novità riguardo il motore di ricerca, ma forse non erano quelle che alcuni si aspettavano: l'azienda ha annunciato che apporterà grandi cambiamenti basati sull'intelligenza artificiale, che trasformeranno Search in un vero e proprio assistente, capace di fornire risposte dirette e aiutarvi nella pianificazione di eventi.

La sperimentazione partirà negli Stati Uniti, per poi espandersi a circa un miliardo di persone entro la fine dell'anno. Liz Reid, vicepresidente e responsabile di Google Search, ha affermato: “Con l’AI generativa, Search può fare più di quanto tu possa immaginare. Puoi chiedere ciò che ti passa per la mente o ciò di cui hai bisogno, dalla ricerca alla pianificazione fino al brainstorming, e Google si occuperà del resto.”

I cambiamenti di Google Search rispondono al boom dell'IA generativa e al nuovo modo di cercare risposte delle persone. Big, il motore di ricerca di Microsoft, già da tempo sfrutta l'IA per rispondere direttamente alle domande, anziché fornire un semplice link.

A partire da oggi, Google mostrerà risposte complete generate dall’IA nella parte superiore della pagina, in risposta alla maggior parte delle ricerche. Questa funzionalità era stata presentata per la prima volta un anno fa durante il Google I/O 2023, ma fino ad ora, chiunque volesse utilizzarla doveva iscriversi alla piattaforma Search Labs. Ora, Google rende disponibili gli “AI Overviews” a centinaia di milioni di americani e prevede di estenderli a oltre un miliardo di persone entro la fine dell’anno.

Secondo Reid, coloro che hanno provato questa funzionalità tramite Search Labs l’hanno utilizzata “miliardi di volte”. Inoltre, i link inclusi nelle risposte generate dall’AI ricevono più clic rispetto alle pagine web tradizionali.

Oltre agli “AI Overviews”, Google mostrerà anche pagine di ricerca organizzate tramite IA quando si fanno domande inerenti a ristoranti, ricette, film, musica, libri, hotel e negozi. Si tratta di novità senza dubbio molto interessanti, che speriamo di vedere presto anche in Italia per poterle provare con mano.