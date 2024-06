Google dice addio all'infinite scroll nei risultati di ricerca, ma c'è un motivo

Lo scrolling infinito (infinite scroll) nei risultati di ricerca di Google sta per diventare un ricordo del passato. Questa funzionalità, che permetteva agli utenti di scorrere continuamente come sui feed dei social media, verrà eliminata oggi dalla versione desktop e nei prossimi mesi anche da quella mobile, come riportato da Search Engine Land.

Introdotta per la prima volta sui dispositivi mobili nell'ottobre del 2021 e successivamente estesa al desktop alla fine del 2022, la funzione di scrolling continuo sarà sostituita da una barra di paginazione classica. Questo cambiamento permetterà agli utenti desktop di saltare a una specifica pagina di risultati di ricerca o di cliccare su "Successivo" per visualizzare la pagina seguente. Su mobile, invece, verrà aggiunto un pulsante "Altri risultati" alla fine della pagina per caricare ulteriori risultati.

Secondo quanto dichiarato da un portavoce di Google a Search Engine Land, questa modifica è finalizzata a velocizzare la visualizzazione dei risultati di ricerca, evitando il caricamento automatico di risultati non esplicitamente richiesti dagli utenti.