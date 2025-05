Intel chiude Deep Link dopo meno di 5 anni dal lancio

Intel ha ufficialmente chiuso un capitolo significativo della sua strategia tecnologica, ponendo fine al supporto per Deep Link, la suite di tecnologie presentata alla fine del 2020 che prometteva di rivoluzionare l'integrazione tra CPU e GPU del colosso di Santa Clara. La conferma è arrivata in modo discreto attraverso un rappresentante dell'azienda su GitHub, rilanciata successivamente dall'utente Haze su X, dopo che già da tempo la compagnia aveva smesso di promuovere attivamente questa caratteristica nei suoi prodotti più recenti, inclusa la nuova generazione Battlemage.

Nonostante gli utenti possano ancora teoricamente utilizzare le funzionalità di Deep Link sui sistemi compatibili esistenti, Intel ha chiarito che non ci saranno ulteriori aggiornamenti né supporto ufficiale attraverso i canali di assistenza clienti. Una decisione che segna l'abbandono di un progetto ambizioso che, evidentemente, non ha soddisfatto le aspettative commerciali o tecniche dell'azienda.

La suite Deep Link era stata concepita specificamente per sistemi dotati di processori Intel di 11ª, 12ª o 13ª generazione abbinati a GPU dedicate Arc Alchemist. L'assenza di Meteor Lake dall'elenco delle CPU supportate - architettura risalente alla fine del 2023 - suggerisce che lo sviluppo fosse stato abbandonato già da tempo, ben prima dell'annuncio ufficiale.

L'ecosistema Deep Link ruotava attorno a quattro tecnologie principali, ciascuna progettata per ottimizzare specifici aspetti dell'esperienza utente. Dynamic Power Share permetteva una gestione intelligente dell'energia tra CPU e GPU, mentre Stream Assist migliorava le prestazioni durante lo streaming trasferendo parte del carico di lavoro dalla GPU dedicata a quella integrata nel processore.

Hyper Encode rappresentava un'altra componente fondamentale, promettendo di accelerare la codifica video attraverso l'utilizzo simultaneo di più processori Intel. Infine, Hyper Compute sfruttava la potenza combinata di CPU e GPU per velocizzare i carichi di lavoro di intelligenza artificiale tramite il framework OpenVINO.

La realtà si è rivelata però ben diversa dalle aspettative. Numerosi utenti, incluso quello che ha aperto il thread su GitHub, hanno riscontrato notevoli difficoltà nell'attivare funzioni come Stream Assist con configurazioni recenti, come la Arc B580 abbinata al Core Ultra 7 265K. La risposta ufficiale è arrivata dopo un mese di attesa, con un rappresentante Intel che ha semplicemente comunicato la cessazione dello sviluppo software.

Secondo quanto emerso, persino chi utilizzava schede Alchemist incontrava problemi significativi nell'implementazione di queste funzionalità con software popolari come Handbrake e OBS. Il rappresentante Intel ha dichiarato su GitHub: "Deep Link non è più mantenuto attivamente e non riceverà aggiornamenti futuri, il che significa che non ci saranno modifiche alle funzionalità indipendentemente dal loro attuale stato di funzionalità".

Gli analisti di settore ritengono che Intel abbia probabilmente considerato Deep Link come una caratteristica di nicchia, il cui continuo sviluppo richiedeva investimenti non giustificati dal ritorno commerciale. Particolarmente onerosa sarebbe stata la necessità di validazione specifica per ciascun fornitore di software, un processo complesso e dispendioso in termini di risorse di sviluppo.

La fine di Deep Link evidenzia le sfide che Intel continua ad affrontare nel suo tentativo di competere efficacemente nel mercato delle GPU dedicate, dove NVIDIA e AMD mantengono posizioni dominanti grazie a ecosistemi software più maturi e supporto più consistente alle tecnologie proprietarie. Resta da vedere se questo abbandono rappresenti un ripensamento strategico più ampio o semplicemente la razionalizzazione del portafoglio tecnologico in vista di future innovazioni.