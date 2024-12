Google: l'accordo Microsoft-OpenAI danneggia la concorrenza AI

Google ha sollecitato la Federal Trade Commission (FTC) degli Stati Uniti a intervenire sul contratto esclusivo di Microsoft con OpenAI, affermando che tale accordo impedisce la concorrenza nel settore dell'intelligenza artificiale. L'accordo prevede che chiunque desideri accedere ai modelli di OpenAI debba passare attraverso i server di Microsoft, come rivelato da una fonte direttamente coinvolta nell'iniziativa di Google.

Questa mossa di Google giunge in seguito all'avvio da parte della FTC di un'indagine su come le pratiche commerciali di Microsoft nel settore del cloud computing possano danneggiare la concorrenza. Durante l'indagine, la FTC ha interrogato i principali concorrenti di Microsoft, chiedendo se il patto esclusivo con OpenAI stesse ostacolando la loro capacità di competere nel mercato emergente dell'intelligenza artificiale.

Microsoft, tramite questo accordo, ha ottenuto notevoli vantaggi economici, generando circa un miliardo di dollari nel 2024 dalla rivendita dei grandi modelli linguistici (LLM) di OpenAI. Di contro, i concorrenti sono stati costretti a sostenere costi aggiuntivi per formare il personale necessario a trasferire i dati sui server di Microsoft affinché i loro clienti potessero accedere alla tecnologia OpenAI. Per esempio, il cliente Intuit ha speso milioni al mese per accedere ai modelli di OpenAI tramite i server di Microsoft, come riportato da The Information.

L'accordo di Microsoft con OpenAI potrebbe essere considerato anticoncorrenziale se le aziende convinceranno la FTC che i costi per migrare ai server di Microsoft per accedere alla tecnologia OpenAI sono così gravosi da mettere i rivali in uno svantaggio ingiusto. Ciò potrebbe anche essere visto come un danno al mercato e un ostacolo all'innovazione, disincentivando Microsoft dal competere con OpenAI nel mercato.

Per dimostrare che la concorrenza rimane vigorosa, Microsoft potrebbe argomentare che i modelli di intelligenza artificiale venduti da Google e Amazon costituiscono una prova di una concorrenza robusta. Tuttavia, la FTC potrebbe non essere convinta da questa difesa, dato che i modelli AI dei rivali non raggiungono i volumi di vendita dei modelli di OpenAI. Qualsiasi percezione che il mercato dell'IA sia monopolizzato da un importante player consolidato potrebbe innescare controlli intensivi mentre gli USA aspirano a diventare leader mondiali nello sviluppo della tecnologia AI.

Nonostante queste manovre possano sembrare restrittive, spesso stimolano l'innovazione. Ne sono prova le risposte dei concorrenti che, trovandosi a competere con una situazione di svantaggio, spingono ulteriormente sui propri sviluppi tecnologici.

Non è chiaro se la FTC continuerà a monitorare la concorrenza delle Big Tech con la stessa intensità anche sotto la prossima amministrazione Trump. Ieri Donald Trump ha annunciato che Andrew Ferguson, attuale commissario repubblicano della FTC, sostituirà Lina Khan alla presidenza della FTC.

Secondo il New York Times, Ferguson ha “promesso di alleggerire la vigilanza sulle potenti aziende americane, ad eccezione delle più grandi imprese tecnologiche”, che a suo avviso dovrebbero continuare a subire “un forte controllo”. Tuttavia, The Information ha sottolineato che Ferguson si aspetta che il nascente mercato dell'IA “possa potenzialmente far cadere i monopoli o i duopoli esistenti”.