Questo monitor gaming ASUS ROG non è mai costato COSI' POCO! -41%

Se siete alla ricerca di un monitor gaming che unisca prestazioni professionali e un prezzo imbattibile, questa offerta su Amazon è ciò che fa per voi. Infatti, ASUS ROG Strix XG27AQ è disponibile a soli 354,18€, con uno sconto del 41% rispetto al prezzo consigliato di 599€. Si tratta del minimo storico, un’occasione imperdibile per rivoluzionare la vostra postazione da gioco con un display di altissima qualità.

ASUS ROG Strix XG27AQ, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo monitor da gaming da 27 pollici è la scelta ideale per chi desidera un’esperienza visiva coinvolgente e senza compromessi. Con una risoluzione WQHD (2560x1440 pixel) e un pannello Fast IPS, garantisce immagini dettagliate e una velocità di risposta di 1ms (GTG), perfetta per i titoli più frenetici. Grazie alla frequenza di aggiornamento fino a 170Hz, ogni movimento sarà ultra fluido, offrendovi un vantaggio competitivo in ogni sfida online.

Uno dei punti di forza di questo monitor è la presenza della tecnologia ELMB SYNC, che combina l’Extreme Low Motion Blur con il G-SYNC Compatible, eliminando effetti di tearing e ghosting per un gameplay più fluido e reattivo. La certificazione HDR 400 completa l’esperienza visiva con colori vividi, contrasti elevati e una profondità d’immagine straordinaria.

Anche il comfort non è stato trascurato: il supporto ergonomico consente la regolazione di inclinazione, rotazione, perno e altezza, così da adattarsi perfettamente a ogni configurazione. L’illuminazione Aura Sync RGB aggiunge un tocco estetico personalizzabile alla vostra scrivania, integrandosi con il resto della vostra attrezzatura ROG.

Attualmente disponibile a soli 354,18€, ASUS ROG Strix XG27AQ rappresenta un investimento intelligente per chi vuole portare la propria esperienza di gioco a un livello superiore. Approfittate subito di questa straordinaria offerta su Amazon prima che il prezzo torni a salire. Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori monitor gaming per ulteriori consigli.

Vedi offerta su Amazon