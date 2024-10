Google testa le spunte blu di verifica sulle ricerche (sì, come nei social)

Google sta testando una nuova funzione di verifica nei risultati di ricerca per aiutare gli utenti a evitare siti web fraudolenti. Alcuni utenti stanno visualizzando dei segni di spunta blu accanto ai link di aziende come Meta o Apple, per indicare che si tratta di siti ufficiali e non di imitazioni.

Questa nuova caratteristica mira ad aumentare la sicurezza online, consentendo agli utenti di identificare più facilmente i siti web affidabili. Molly Shaheen, portavoce di Google, ha dichiarato: "Stiamo conducendo un piccolo esperimento mostrando segni di spunta accanto ad alcune aziende su Google".

I segni di spunta sono stati avvistati accanto ai link ufficiali di diverse grandi aziende tecnologiche, ma non sono ancora visibili a tutti gli utenti. Passando il mouse sopra il segno di spunta appare un messaggio che spiega come Google determini l'autenticità dell'azienda, basandosi su fattori come la verifica del sito web, i dati del Merchant Center e revisioni manuali.

Google non ha ancora annunciato ufficialmente questa funzione.

Questa novità sembra essere un'estensione della funzione Brand Indicators for Message Identification (BIMI) di Google, già utilizzata in Gmail per mostrare segni di spunta accanto ai mittenti verificati. Non è ancora chiaro quando o se questa funzione verrà implementata su larga scala per tutti gli utenti di Google Search.

L'introduzione di questa verifica visiva potrebbe rappresentare un importante passo avanti nella lotta contro i siti web fraudolenti e nell'aumento della fiducia degli utenti durante la navigazione online. Tuttavia, sarà importante osservare come Google gestirà il processo di verifica per garantire l'accuratezza di questi indicatori.