GPD ha annunciato il prezzo del suo micro-laptop con Ryzen HX

GPD ha annunciato i prezzi del nuovo mini laptop Pocket 4, che partirà da 895 dollari per il modello base con processore AMD Ryzen 7 8840U e arriverà fino a 1.466 dollari per la versione top di gamma con Ryzen AI 9 HX 370.

Il Pocket 4 si distingue per le sue dimensioni ultracompatte, con un peso di soli 770 grammi, e la versatilità d'uso come laptop, tablet o dispositivo da gaming portatile (come i precedenti prodotti diGPD che potete trovare su Amazon). Offre una tastiera fisica, uno schermo touch e un touchpad, rendendolo adatto a diversi scenari d'utilizzo.

GPD sta puntando tutto su un form-factor innovativo e sulla potenza dei processori AMD Zen 5.

Tutti i modelli condividono alcune specifiche di base:

Schermo da 8,8 pollici 2.5K a 144 Hz con copertura del 97% dello spazio colore DCI-P3 e luminosità di 500 nits.

Memoria RAM DDR5 a 7.500 MT/s.

Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3.

TDP di 28W.

Mente le principali differenze riguardano il processore e la dotazione di memoria e storage:

Il modello base a 895$ ha un Ryzen 7 8840U (8 core Zen 4), 16GB di RAM e 1TB di SSD.

La versione intermedia a 1.157$ monta un Ryzen AI 9 HX 365 (10 core Zen 5), 32GB di RAM e 2TB di storage.

Il top di gamma a 1.466$ vanta un Ryzen AI 9 HX 370 (12 core Zen 5), 64GB di RAM e 2TB di SSD.

GPD offrirà anche alcuni accessori opzionali come un modulo RS-232 per la compatibilità con dispositivi legacy (20$) e un modulo 4G LTE per la connettività mobile (125$).

L'azienda non ha ancora comunicato una data di lancio ufficiale per il Pocket 4. Tuttavia, se la campagna di crowdfunding avrà successo, le prime unità potrebbero essere disponibili entro la fine dell'anno.

È importante ricordare che partecipare a una campagna di crowdfunding comporta dei rischi e non garantisce di ricevere il prodotto finale. Si tratta più di un investimento in un progetto in cui si crede, piuttosto che dell'acquisto di un prodotto già disponibile sul mercato, anche se GPD si è oramai guadagnata la fiducia degli utenti con i numerosi progetti passati.