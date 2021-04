GTC 2021, Huang live dalla sua cucina: vedremo nuove GPU uscire dal forno?

In tempi di pandemia e di contatto sociale ristretto al minimo indispensabile, ci siamo ritrovati a dover rivedere la maggior parte delle nostre abitudini giornaliere. La parola che meglio descrive l’evoluzione a cui siamo andati incontro da un anno a questa parte, tralasciando per un attimo tutte le sfumature tragiche della situazione, è probabilmente “adattamento“.

Lo sa bene anche Jensen Huang, CEO di NVIDIA, che ha deciso che la location del prossimo keynote, l’evento con il quale la sua azienda presenterà probabilmente delle nuove GPU (e ci si aspetta che sia un annuncio non da poco), sarà la cucina di casa sua. E a quanto pare non è neanche la prima volta che il buon Jensen ci lascia entrare tra le mura della sua proprietà per parlarci dei nuovi prodotti che verranno lanciati prossimamente. L’anno scorso, qualche giorno prima del GTC 2020, NVIDIA ha pubblicato un teaser, dal nome “What’s Jensen Huang been cooking?”, nel quale mostrava il CEO tirare fuori dal forno (letteralmente) un sistema HGX basato su architettura Ampere.

Gli argomenti trattati spazieranno dai computer quantistici all’intelligenza artificiale, oltre al rendiconto della crescita dell’azienda e alla presentazione di nuove schede grafiche. A tal proposito, poiché il GTC (Graphics Technology Conference) non è un evento legato al campo dei prodotti consumer, non ci si aspetta che vengano presentati nuovi prodotti della famiglia GeForce, ma dovrebbero uscire allo scoperto nuove schede della gamma Quadro, dedicate alle workstation, e i chip NVIDIA Drive per automobili.

L’evento si terrà oggi, 12 aprile 2021, alle 17:30 ora italiana (8:30 del mattino per i vicini di Huang). NVIDIA ha dichiarato che dovrebbero esserci “alcune sorprese”, invitando gli appassionati a partecipare. Per chi fosse interessato, il GTC verrà trasmesso in diretta a questo link. Vediamo se Huang avrà seguito la giusta ricetta e continuerà a imporsi sul mercato delle schede video anche questa volta.