Stanco del 1080p? Scopri il 4K con 450 nits e risparmia il 43% su questo monitor

Se siete stanchi di accontentarvi di una risoluzione 1080p e della luminosità standard di 250 nits, è il momento di fare un passo avanti nel mondo dei monitor da gaming ad alte prestazioni. L'HP OMEN 27u è progettato per offrire un'esperienza visiva ottimale grazie alla sua risoluzione 4K e una luminosità di 450 nits. Questo monitor da 27 pollici è dunque ideale per chi cerca un display che unisca prestazioni, design e connettività all'avanguardia. Il prezzo oggi è scontatissimo e lo sarà forse per poco, essendo che passa da 749€ a soli 428€.

HP OMEN 27u, chi dovrebbe acquistarlo?

Il monitor HP OMEN 27u è l'acquisto ideale per gli utenti che cercano di portare al livello successivo il loro gaming, grazie a una visualizzazione impeccabile e performance di alto livello. Grazie alla sua combinazione vincente di pannello IPS 16:9 4K e frequenza di aggiornamento di 144Hz, assicura un'esperienza visiva leader della categoria, in grado di renderizzare i dettagli più minuti e garantire fluidità di movimento in qualsiasi situazione di gioco.

Aggiungendo a ciò un tempo di risposta di 1 ms e il supporto per AMD FreeSync, il monitor diventa un must-have per coloro che non vogliono scendere a compromessi sulla qualità dell'immagine e sulla reattività, fondamentali per chi ambisce a competere ai massimi livelli. Non solo i videogiocatori, ma anche chi si occupa di digital editing troverà nell'HP OMEN 27u uno strumento di lavoro insostituibile.

Grazie all'elevata luminosità di 450 nits e alla certificazione DisplayHDR 400, questo monitor è capace di offrire una gamma di colori ampia e accurata, ideale per chi lavora con video e fotografie e ha bisogno di precisione nei colori. La prevalenza di una connettività versatile, che include HDMI 2.1, DisplayPort, USB-C e USB-A, lo rende inoltre estremamente compatibile con una vasta gamma di dispositivi, rendendolo una scelta eccellente per chi cerca una postazione di lavoro ad alta definizione e facilmente integrabile con altri apparecchi.

Vedi offerta su Amazon