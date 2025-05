I concept scartati del menu Start di Windows sono la cosa più bella che vedrai oggi

La continua evoluzione del menu Start di Windows 11 rappresenta uno degli aspetti più seguiti dagli utenti del sistema operativo Microsoft. Dopo anni di feedback e richieste, l'azienda di Redmond si appresta a rilasciare un aggiornamento significativo che introdurrà un design più ampio e, finalmente, la possibilità di disabilitare il feed dei contenuti consigliati. Ma ciò che vedremo è solo la punta dell'iceberg di un processo creativo ben più ampio e radicale, come rivelato recentemente da Microsoft stessa attraverso la pubblicazione di diversi concept alternativi che avrebbero potuto rivoluzionare completamente l'esperienza d'uso.

Il team di design Windows ha condiviso in un post sul blog ufficiale cinque diversi prototipi concettuali che mostrano direzioni alternative esplorate durante la fase di riprogettazione. Un viaggio affascinante nel dietro le quinte che rivela quanto il processo creativo sia stato articolato e profondo, andando ben oltre le modifiche incrementali a cui siamo abituati.

Tra le varie proposte, una prevedeva un menu ancora più arrotondato con funzionalità simili a widget e una sezione "For You" separata che avrebbe mostrato riunioni Teams, video YouTube e file recenti. Un'altra separava la sezione personalizzata sul lato, concentrando il menu principale sulle categorie di app. Particolarmente audace era il prototipo che immaginava il menu Start come una vera e propria landing page completa di scorciatoie, app, file e sezioni separate per accedere al telefono Android, liste personalizzate e strumenti creativi.

Immagine 1 di 5

Immagine 2 di 5

Immagine 3 di 5

Immagine 4 di 5

Immagine 5 di 5

"Lavagne, frame Figma, prototipi cartacei a tutta altezza: nulla era troppo approssimativo", ha dichiarato il team di design Windows, descrivendo il processo creativo. "Abbiamo abbozzato una moltitudine di layout, lasciandoci andare all'esplorazione e alla scoperta prima di applicare il filtro editoriale". Questa libertà creativa ha prodotto persino un concept che occupava l'intero spazio verticale dello schermo, con sezioni separate a scorrimento verticale.

Il percorso di riprogettazione non è stato un esercizio isolato degli ingegneri Microsoft. L'azienda ha coinvolto oltre 300 appassionati di Windows 11 e organizzato sessioni di co-creazione con utenti selezionati. "Abbiamo osservato le mappe di calore del tracciamento oculare, contato i movimenti della rotellina del mouse e ascoltato le esclamazioni di sorpresa per capire dove stavamo centrando l'obiettivo", ha spiegato il team di design.

Questo approccio partecipativo ha permesso a Microsoft di identificare quattro pilastri fondamentali per guidare la riprogettazione: la facilità di visualizzazione delle app, la possibilità di personalizzazione, la velocità di interazione e, non meno importante, il rispetto della memoria muscolare degli utenti costruita in tre decenni di utilizzo di Windows.

Il risultato finale è un menu Start più ampio e personalizzabile rispetto all'attuale. La possibilità di rimuovere il feed dei contenuti consigliati sarà particolarmente apprezzata dagli utenti che l'hanno richiesta a gran voce fin dal lancio di Windows 11. Un'altra novità significativa è l'integrazione completa del pannello per la gestione del telefono, che offrirà accesso rapido a chiamate recenti, messaggi e file presenti sul dispositivo mobile.

Il nuovo menu Start è attualmente in fase di test con gli utenti Windows Insider, con un rilascio previsto per tutti gli utenti nei prossimi mesi. Si tratta di un'evoluzione che, pur senza stravolgere completamente l'esperienza, rappresenta un passo importante verso un'interfaccia più moderna e funzionale, frutto di un equilibrio tra innovazione e continuità con il passato di Windows.