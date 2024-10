I creativi hanno un'arma segreta: NVIDIA Studio

Quando parliamo delle migliori schede video pensiamo, quasi sempre, alle prestazioni con i videogiochi. Tuttavia, le GPU moderne non vengono usate solo per giocare e anzi, giocano un ruolo altrettanto fondamentale nella creazione di contenuti.

Da anni ormai la potenza delle schede grafiche viene sfruttata per rendering, modellazione, animazione 3D, video editing e tanti altri campi, complice il fatto che le GPU riescono a portare a termine i compiti molto più in fretta delle CPU. Con l’avvento delle nuove tecnologie, il distacco tra le prestazioni dei due componenti è aumentato ulteriormente, rendendo imprescindibile l’uso di una scheda grafica di ultima generazione all’interno di ogni workstation per creativi che si rispetti.

NVIDIA è pioniera in questo campo, come testimonia non solo l’enorme diffusione delle sue GPU, ma anche i vantaggi che offrono in questo settore. Oggi, ogni carico di lavoro dev’essere accelerato, altrimenti c’è un’enorme perdita di tempo, di risorse e, banalmente, di denaro. L’intelligenza artificiale è solo l’ultimo esempio dei vantaggi che si hanno nell’avere una scheda grafica NVIDIA RTX, ma come riesce l’azienda a offrire tutto questo?

Buona parte del merito va ovviamente all’hardware, questo è certo, ma anche il software gioca un ruolo fondamentale, ed è qui che scende in campo NVIDIA Studio. Quella che inizialmente era visto solamente come “una versione diversa dei driver GameReady” è in realtà un vero e proprio ecosistema, che permette a creativi e artisti, che siano professionisti o semplici appassionati, di avere tutto ciò che serve per i propri carichi di lavoro.

La potenza delle GPU GeForce RTX

Le GPU NVIDIA GeForce RTX sono il fulcro dell'ecosistema NVIDIA Studio. Le soluzioni RTX 40 di ultima generazione garantiscono prestazioni senza precedenti, che permettono agli artisti di spingere i confini della loro creatività oltre ogni limite. Rendering che un tempo impiegavano ore ora richiedono solo pochi minuti, le simulazioni sono più realistiche ed è possibile gestire progetti ancora più complessi.

L’hardware moderno è anche alla base delle nuove tecnologie: RT Core e Tensor Core non funzionano solo nei giochi, ma possono gestire il ray tracing in tempo reale e l’intelligenza artificiale anche nei software professionali, permettendo ai creativi di visualizzare in tempo reale gli effetti di illuminazione e le ombre, o ancora di applicare filtri ed effetti complessi con una fluidità finora impossibile.

Il segreto è nei driver

Uno storico slogan Pirelli recita: “la potenza è nulla senza controllo”, noi potremmo dire che “l’hardware è nulla senza il software”. Se la GPU è il muscolo dell’ecosistema NVIDIA Studio, allora il software è il cervello, e in questo caso il software è rappresentato dai driver.

I driver NVIDIA Studio differiscono da quelli Game Ready per un unico aspetto: l’ottimizzazione. I Game Ready sono dedicati ai videogiocatori e quindi sono aggiornati ogni qual volta esce un nuovo gioco, integrando tutte le ottimizzazioni necessarie per farlo funzionare al meglio. Allo stesso modo, i driver Studio sono ottimizzati per tutte le novità delle applicazioni creative e professionali, per far sì che chi le usa per lavoro possa sfruttare al massimo tutte le nuove funzioni.

Questo ovviamente non significa che le ottimizzazioni per l’ultimo gioco uscito non arriveranno mai nei driver NVIDIA Studio (e viceversa), ma solo che arriveranno in una versione successiva. Inoltre, i driver NVIDIA Studio vengono testati più a lungo per la massima compatibilità con le applicazioni professionali, quindi in senso assoluto offrono un supporto migliore a questi software.

Le prestazioni nel mondo reale

Per avere un’idea più chiara di cosa offre un prodotto NVIDIA Studio abbiamo preso un laptop MSI Stealth 14 Studio, disponibile per l’acquisto su Ollo Store, e lo abbiamo messo alla prova in alcuni test creativi.

Il portatile è equipaggiato con una RTX 4070 Laptop con driver NVIDIA Studio, abbinata a un processore Intel Core i7-13700H, 32GB di RAM DDR5-5200 e un SSD NVMe da 1TB. Si tratta quindi di una macchina da lavoro estremamente versatile, potente ma allo stesso tempo abbastanza compatta e leggera, facile da trasportare: proprio quello che cercano la maggior parte dei creativi moderni, che non lavorano sempre nello stesso luogo e che quindi non possono fare affidamento unicamente su un PC desktop.

Il primo benchmark che abbiamo effettato è stato con Blender, renderizzando tre scene demo. Usando il processore abbiamo raggiunto i 207,59 punti, un buon risultato se pensiamo che è praticamente lo stesso dell’AMD Ryzen 5 7600X, un processore desktop. Affidando il carico di lavoro alla scheda video, però, la differenza è abissale: arriviamo a 3440,25 punti, quasi 17 volte tanto. È chiaro fin da subito che accelerare un carico di lavoro con la GPU permette di completarlo in una frazione del tempo.

Come secondo test, abbiamo sfruttato l’IA generativa di Stable Diffusion per generare delle immagini, usando anche in questo caso prima il processore e poi la scheda video. La CPU, sfruttando OpenVINO, ha totalizzato 71 punti. La GPU invece, con TensorRT, è arrivata alla bellezza di 1285 punti. Anche in questo caso, è evidente come l’uso della scheda video assicuri un vantaggio enorme in termini di prestazioni.

Un nuovo modo di lavorare

Le possibilità offerte dall’ecosistema NVIDIA Studio hanno cambiato radicalmente il modo di lavorare dei creativi, che possono concentrarsi molto di più su quello che vogliono creare, senza doversi preoccupare troppo delle limitazioni tecniche, anche in mobilità grazie a laptop come questo MSI Stealth 14 Studio.

Per farvi degli esempi, ora è possibile editare un video 8K in tempo reale, applicando effetti complessi ed esportando il progetto in pochi minuti, mentre prima ci volevano letteralmente delle ore. I designer possono manipolare modelli 3D complessi ed estremamente dettagliati in modo fluido e naturale, realizzando i render finali in tempi record, senza più dover lasciare accesso il PC la notte (e sperare di non svegliarsi con un errore sullo schermo).

NVIDIA Studio offre vantaggi anche per quanto riguarda l’IA: ormai praticamente qualsiasi software professionale integra funzioni che operano con l’intelligenza artificiale, dall’applicazione di filtri all’upscaling in alta qualità e alla generazione di immagini, che vengono accelerate con i Tensor Core della GPU, facendo risparmiare tempo e risorse agli artisti.

Un ecosistema in continua evoluzione

L’ecosistema di NVIDIA Studio è in continua evoluzione: l'azienda collabora attivamente con gli sviluppatori software per integrare le tecnologie NVIDIA nei loro prodotti, per migliorare sempre di più l’esperienza di artisti e creativi.

La collaborazione si estende anche alla community, a cui NVIDIA offre offre risorse, tutorial e supporto (come webinar, guide e showcase di progetti) per aiutare gli artisti a sfruttare al meglio le potenzialità di Studio ed educare e ispirare i giovani creativi.

L'impatto sul settore creativo

La possibilità di lavorare su progetti più ambiziosi in tempi più brevi sta cambiando radicalmente il settore creativo, aprendo nuove possibilità e al tempo stesso aumentando la produttività.

Effetti visivi che un tempo erano appannaggio solo delle grandi produzioni cinematografiche sono ora alla portata di creatori indipendenti, democratizzando l'accesso a strumenti di produzione di alta qualità.

La vera rivoluzione di NVIDIA Studio non sta solo nella potenza, o nella velocità di elaborazione, ma nella libertà creativa che offre. Liberando gli artisti dalle limitazioni tecniche, permette loro di concentrarsi su ciò che conta davvero: la visione artistica.

Mentre il mondo digitale continua a evolversi a un ritmo vertiginoso, piattaforme come NVIDIA Studio saranno sempre più cruciali nel definire il futuro della creatività. Le nuove tecnologie hardware, software e di intelligenza artificiale daranno vita a strumenti creativi ancora più intuitivi e potenti, capaci di permettere a chiunque di creare vere e proprie opere d’arte. Per farlo serviranno gli strumenti adeguati, e NVIDIA è in prima linea per metterli a disposizione di tutti.

Oltre all'MSI Stealth 14 Studio che vi abbiamo segnalato, su Ollo Store potete trovare anche altri computer portatili e sistemi desktop certificati NVIDIA Studio, che offrono tutti i vantaggi che vi abbiamo raccontato e le prestazioni di cui avete bisogno.