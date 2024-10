Non installate gli ultimi driver NVIDIA se usate iCUE o Bluestacks

NVIDIA ha rilasciato il nuovo driver GeForce Game Ready 566.03, che ottimizza le prestazioni in vari giochi, ma presenta anche problemi con applicazioni note come Corsair iCUE e Bluestacks, il famosissimo emulatore Android per PC.

Secondo i report, per entrambi i software viene registrato un "uso della CPU più alto del normale", che va a influire direttamente sulle prestazioni del PC. Il bug è segnalato come "problema noto" e NVIDIA sta lavorando a una soluzione, ma ovviamente ci vorrà del tempo prima che sia disponibile.

Se avete questi software, avete due alternative: non aggiornare i driver NVIDIA e aspettare un fix, oppure disinstallare le due app. Vi consigliamo vivamente di scegliere la prima delle due opzioni, dal momento che disinstallare iCUE potrebbe non essere una scelta saggia: il programma viene usato per gestire non solo le periferiche, ma anche ventole e dissipatori, e rimuoverlo porterà a perdere tutte le vostre eventuali personalizzazioni.

Problemi con queste applicazioni a parte, i nuovi driver integrano varie ottimizzazioni per Dragon Age: The Veilguard, in uscita il prossimo 31 ottobre, e altri titoli che integrano le tecnologie NVIDIA, tra cui: