In un articolo passato avevamo anticipato che la gamma di GPU Intel Arc Alchemist sarebbe stata composta da 7 modelli. La conferma di ciò arriva adesso direttamente dall’azienda, attraverso le info trapelate dall’ultima versione 30.0.101.1732 del driver. La linea includerà nello specifico le schede A310, A380, A580, A750, A770, Pro A40 e Pro A50.

Il gruppetto entry-level sarà composto dalle varianti Arc A380, A350 e A310. Si tratta di modelli con 8, 6 e 4 Xe-Core e memoria che va da 4GB (bus 64 bit) nelle schede più economiche, arrivando a 6GB (bus 96 bit) nella A380. Questa formazione dovrebbe competere sia con le RTX 3050 di Nvidia che con le Navi 24 di AMD e, oltre ad includere GPU destinate al gaming, saranno anche compresi i due modelli della serie Pro, vale a dire A40 con chip ACM-G10 ed A50 con chip ACM-G11.

Intel Arc

Nella fascia media troviamo le Arc A750 e A580, pensate per contrapporsi alle RTX 3060. Le schede dovrebbero equipaggiare rispettivamente 24 e 16 Xe-Core. Mentre Arc 580 sarà unicamente dotata di memoria da 8GB, Arc A750 potrebbe essere disponibile in due versioni con memoria da 8GB (bus 256 bit) o da 12GB (bus 192 bit).

L’unica GPU top di gamma Intel è infine la Arc A770, una scheda video dotata del chip grafico ACM-G10, con 32 Xe-Core e ampiezza bus di 256 bit. Anche in questo caso potrebbero essere disponibili due modelli con differente quantitativo di memoria, nei tagli da 8 o 16GB di VRAM. Il resto delle specifiche rimane invece invariato.

La gamma Arc Alchemist dovrebbe anche includere la misteriosa A780, un’ipotetica GPU “Limited Edition” con specifiche tuttora sconosciute. Il lancio è stato ad ogni modo rimandato per via di alcune problematiche inerenti anche alla catena di approvvigionamento. Gli unici modelli attualmente disponibili sono le GPU per portatili A370M e A350M, lanciate dapprima in Corea e in arrivo nel resto dei mercati mondiali entro la fine del secondo trimestre 2022. Il documento non menziona inoltre la Arc A350, che potrebbe possibilmente essere rilasciata in seguito.