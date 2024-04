I nuovi driver Intel provano a risolvere le schermate blu, sarà la volta buona?

In tempi recenti, Intel ha riconosciuto un problema che interessa la stabilità dei sistemi basati su Windows 11 e Windows 10, causato da un malfunzionamento dei propri driver wireless. Il problema, che per fortuna sembra circoscritto a un numero molto limitato di dispositivi, porta alla temuta schermata blu della morte (BSOD) e l'azienda sta faticando a risolverlo, ma l'aggiornamento driver di aprile potrebbe aver messo la parola "fine" alla questione.

Intel ha rilasciato infatti due nuove versioni dei suoi driver: una per il Wi-Fi, contrassegnata dalla versione 23.40.0.4, e l'altra per il Bluetooth, con versione 23.40.0.2. In base alle note di rilascio pubblicate, l'aggiornamento dedicato ai driver wireless di aprile 2024 punta a risolvere specificatamente le problematiche legate ai BSOD.

Oltre ad aver risolto finalmente i problemi che portavano alle schermate blu, Intel ha corretto anche un bug decisamente fastidioso che causava disconnessioni automatiche e interruzione del servizio Wi-Fi. I nuovi driver inoltre dovrebbero risolvere i problemi di alcuni utenti che, sotto il Gestore Dispositivi, si ritrovavano il tipico triangolo giallo in corrispondenza dell'adattatore wireless.

Le modifiche apportate al pacchetto del driver Bluetooth 23.40.0.2 non sono da meno, promettendo un incremento delle prestazioni per le cuffie che utilizzano connessioni Basic Rate/Enhanced Data Rate (BR/EDR) e a bassa energia (LE).

Come installare i nuovi driver wireless Intel

I nuovi driver rilasciati da Intel vanno installati manualmente, ma la procedura è molto semplice. Basta scaricare lo strumento Intel Driver and Support Assistant e lasciare che tutto venga fatto in automatico.

Per praticità vi lasciamo qui una guida passo-passo per installare manualmente l'ultima versione dei driver, sperano che, se siete tra gli sfortunati che si ritrovano il problema delle schermate blu, la situazione sia finalmente risolta.

Visitate il sito Intel e scaricate il programma cliccando su "Download now". Una volta installata, l'applicazione si avvia automaticamente in background e compare nell'area di notifica.

Fate clic con il tasto destro sull'icona nell'area di notifica e selezionate l'opzione per iniziare la ricerca degli aggiornamenti.

Questo processo installerà i nuovi driver wireless o altri aggiornamenti Intel. In caso di problemi, sarà possibile tornare alla versione precedente del driver accedendo al Gestore Dispositivi, facendo doppio clic sull'adattatore wireless e gestendo la versione installata in precedenza.