I nuovi iMac Pro arriveranno nella prima metà del 2022

9to5Mac ha riportato nuove informazioni riguardanti i futuri iMac Pro, condivise inizialmente dal leaker Dylandkt, personaggio che si è costruito una certa reputazione ed è ora ritenuto piuttosto affidabile quando si tratta di indiscrezioni relative ad Apple. Stando alle ultime voci di corridoio diffuse da Dylandkt, sembra che i nuovi iMac Pro, equipaggiati con SoC Apple M1 Pro e M1 Max, potrebbero debuttare sul mercato nella prima metà del 2022.

Al momento non è ancora chiaro se questo nuovo iMac Pro sostituirà l’attuale modello da 27″ oppure lo affiancherà. Quel che le indiscrezioni danno per certo è che il nuovo iMac erediterà molte delle novità introdotte con i MacBook Pro recentemente presentati: il display sarà equipaggiato con la tecnologia ProMotion e avrà una retroilluminazione mini LED, mentre il design sarà simile sia all’attuale iMac M1 da 24″ che al Pro Display XDR. I due prodotti non si assomigliano molto, ma è possibile che il leaker intenda dire che il nuovo iMac Pro avrà un design più squadrato, magari con bordi neri (a differenza dell’attuale iMac 24″).

Secondo Dylandkt, il nuovo iMac Pro basato su chip Apple M1 avrà una configurazione base con 16GB di RAM e SSD da 512GB, esattamente come i nuovi MacBook Pro. Sarà inoltre possibile, a seconda della configurazione, scegliere tra SoC M1 Pro e M1 Max. Altre indiscrezioni vogliono che il futuro iMac Pro sarà equipaggiato con una porta HDMI, un lettore di schede SD e diverse porte USB tipo C. Ci sarebbe anche la classica presa Gigabit LAN, posizionata sull’alimentatore come nel caso dell’iMac 24″.

Il leaker afferma anche che Apple starebbe pensando di implementare il Face ID, ma non ne è certo. A questo proposito, la scorsa settimana Tom Boger, VP of Mac and iPad Product Marketing di Apple, ha dichiarato in un’intervista che “Il Touch ID è più comodo in un portatile, dal momento che le mani sono già sulla tastiera”, in risposta ai dubbi di alcuni utenti che sono chiesti come mai, nonostante la presenza del notch, i nuovi MacBook Pro non integrassero il Face ID.

Per quanto riguarda il prezzo, Dylandkt presume supererà i 2000 dollari. Se le cose stessero così, il nuovo iMac Pro sembrerebbe proprio il sostituto dell’attuale modello da 27″, equipaggiato ancora con processore Intel. La finestra di lancio prevista dalle indiscrezioni combacerebbe con il periodo in cui ci si aspetta un nuovo iMac 27″, nonché un nuovo MacBook Air, ridisegnato e pronto a sostituire l’attuale modello con chip M1 lanciato lo scorso anno.