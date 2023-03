Recenti fughe di notizie sulla roadmap indicano che i nuovi chip Intel Raptor Lake Refresh, edizioni aggiornate degli attuali processori Core di tredicesima generazione, verranno lanciati nel terzo trimestre del 2023 e più precisamente durante il mese di agosto, stando a quanto riferito dell’utente @wxnod.

Ricordiamo che le CPU Raptor Lake Refresh continueranno ad essere realizzate sul nodo di processo Intel 7, ma beneficeranno di alcune ottimizzazioni, come il funzionamento a frequenze operative più elevate, e si prevede anche che manterranno la compatibilità con le schede madri LGA 1700/1800 esistenti. Inoltre, alcune voci suggeriscono un aumento delle prestazioni nel multi threading e l’utilizzo di cache più ampie, nonché l’integrazione del DLVR (Digital Volage Regulator), ma al momento non vi è ancora alcuna conferma ufficiale. La gamma completa comprenderà soluzioni per piattaforme consumer e workstation entry-level, con modelli da 35, 65 e 125 Watt.

Photo Credit: Intel

Intel Raptor Lake Refresh rappresenterà una soluzione intermedia, simile alla piattaforma Xeon Emerald Rapids-SP, in attesa delle vere generazioni successive. Su desktop arriveranno Meteor Lake-S, nonostante alcuni rapporti suggeriscano il contrario, insieme ai chip Arrow Lake, che dovrebbero offrire miglioramenti significativi.

Intel ha programmato il suo prossimo evento Vision per il 9 maggio, durante il quale potremmo scoprire maggiori dettagli sui piani dell’azienda. Al momento, non ci sono informazioni ufficiali riguardo alle specifiche tecniche e alle prestazioni delle CPU Intel Raptor Lake Refresh. Tuttavia, è ragionevole aspettarsi che la società continui ad impegnarsi per migliorare le prestazioni dei suoi prodotti e mantenere la competitività nel settore dei chip. Di seguito vi riportiamo una tabella riassuntiva che mostra l’aumento del numero di core nei processori Intel nel corso degli anni.