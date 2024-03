Intel Lunar Lake 50% più veloce anche senza HyperThreading: così è davvero eccezionale

I processori Intel Lunar Lake sembrano promettere faville: secondo nuove indiscrezioni, i chip assicureranno il 50% di prestazioni multi-thread in più rispetto a Meteor Lake, con un consumo di soli 2 watt maggiore. Si parla infatti di 17 watt, contro i 15 watt dell’ultima generazione attualmente in commercio; un incremento prestazionale davvero notevole, a fronte di un'efficienza energetica che rimane ottima.

I prossimi processori Lunar Lake sfrutteranno le nuove architettura Lion Cove e Skymont, rispettivamente per P-Core ed E-Core; il TDP è di 17 watt, ma dietro richiesta insistente degli OEM (sempre stando ai rumor), può essere configurato fino a 30 watt. Oltre alle pure prestazioni, c’è grande attesa anche per la NPU, l’unità di elaborazione neurale dedicata ai carichi di intelligenza artificiale, che dovrebbe essere fino a 3 volte più veloce di quella dei chip Meteor Lake. Novità anche per la grafica integrata, che si baserà su architettura Battlemage, capace di offrire il doppio delle prestazioni rispetto ad Alchemist.

Anche queste indiscrezioni sembrano confermare l’assenza di HyperThreading, la tecnologia che permette di avere 2 thread per ogni core fisico. Se le voci di corridoio dovessero rivelarsi corrette, Lunar Lake offrirà configurazioni al massimo 8 core + 8 thread, con 4 P-Core e 4 E-Core; a prima vista possono sembrare pochi, ma c’è da considerare che si tratta di prodotti a basso consumo, pensati per laptop sottili e leggeri, e che i carichi di intelligenza artificiale verranno gestiti da CPU, NPU o GPU a seconda della tipologia, venendo eseguiti sulla parte del chip che meglio si presta a quel particolare carico; insomma, la potenza bruta non sembra più essere così essenziale, vista l’importanza che si è data all’ottimizzazione e all’efficienza.

I processori Intel Lunar Lake dovrebbero debuttare nella seconda metà del 2024, con un probabile annuncio durante il Computex 2024. Pat Gelsinger, CEO di Intel, dovrebbe tenere una conferenza all’apertura della fiera: quale momento migliore per annunciare la nuova famiglia di CPU che muoverà i portatili di prossima generazione?