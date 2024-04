Persona 6 sarà "verde", il gioco è in sviluppo da 5 anni

Nuove, interessanti Informazioni, provenienti da fonti vicine agli sviluppatori, gettano luce su alcune novità di Persona 6, il prossimo capitolo della saga che dovrebbe debuttare nel 2025. Secondo le voci, il titolo firmato Atlus sarebbe in sviluppo dal 2019 e dovrebbe essere rappresentato dal colore verde; come forse saprete, ogni Persona è identificato da un colore differente: rosso per Persona 5, giallo per Persona 4 e Blu per Persona 3. Il colore non è solo un fattore estetico, ma spesso si intreccia con i temi e la trama del gioco.

Atlus non ha ancora rilasciato annunci ufficiali, ma sono molte le voci riguardo ciò che Persona 6 avrà da offrire. Tra queste, spicca l'ipotesi di un mondo semi-aperto, che rappresenterebbe una novità per la serie, fornendo una maggiore fluidità e meno restrizioni nelle cosiddette Social Links, elementi fondamentali dell'esperienza Persona.

Quanto alle piattaforme di destinazione, Persona 6 è presumibilmente in arrivo su PS5, Xbox Series X/S, e addirittura sulla non ancora annunciata Nintendo Switch 2, secondo le speculazioni correnti. Se queste anticipazioni saranno confermate nei prossimi mesi, potremmo assistere a un'importante evoluzione per una delle serie di videogiochi più amate degli ultimi anni.

La conferma ufficiale di Persona 6 e dei dettagli specifici sul gioco sono attesi con grande interesse dalla comunità di videogiocatori di tutto il mondo. Con le novità che promette di portare, compreso il passaggio a un contesto semi-aperto e una maggiore flessibilità nell'interazione sociale, il gioco potrebbe rappresentare un'evoluzione significativa della serie, mantenendo al contempo gli elementi cardine che hanno consolidato il successo dei predecessori.