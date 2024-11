Il 20% di prestazioni in meno: colpa di Windows?

Un recente studio ha rivelato che non reinstallare Windows dopo un aggiornamento hardware significativo può causare fino al 20% di perdita di prestazioni su alcuni sistemi. Il problema riguarda in particolare i nuovi processori Intel Core Ultra e AMD Ryzen di ultima generazione, come vi raccontiamo in modo approfondito nel video che trovate in copertina e nel canale YouTube di Tom's Hardware Italia.

Questa scoperta ha, ovviamente, importanti implicazioni per gli utenti che aggiornano componenti chiave del proprio PC, come CPU e scheda madre, senza effettuare una reinstallazione pulita del sistema operativo. Mentre in passato Windows era diventato più tollerante verso i cambi hardware, le nuove architetture dei processori sembrano richiedere una configurazione ottimizzata del sistema operativo per esprimere il massimo delle prestazioni.

Nei test effettuati con i recenti processori Intel Core Ultra 200, è emerso un calo prestazionale fino al 20% quando si riutilizza un'installazione Windows esistente su una nuova piattaforma; in particolare, il problema sembra manifestarsi soprattutto nei carichi di lavoro single-core e misti, mentre le prestazioni multi-core non risultano particolarmente compromesse.

Gli utenti che effettuano aggiornamenti significativi dell'hardware, in particolare CPU e scheda madre, dovrebbero considerare una reinstallazione pulita di Windows per ottenere le massime prestazioni. Ciò è particolarmente importante per chi acquista processori di fascia alta od orientati al gaming, dove anche piccoli incrementi prestazionali possono fare la differenza.

Il nostro consiglio principale è quello di organizzare i propri file in modo da rendere meno onerosa una eventuale reinstallazione del sistema operativo. Per saperne di più, però, vi invitiamo ancora una volta a guardare il nostro video dedicato!