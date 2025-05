DeepCool CH690 DIGITAL, un case versatile dal costo contenuto

DeepCool continua l'ampliamento della propria gamma di chassis con il nuovo CH690 DIGITAL, che integra uno schermo per visualizzare i dati cruciali del sistema, come la temperatura di processore e scheda video, e offre tante soluzioni per ospitare componenti di ultima generazione e massimizzare il flusso d'aria.

Lo schermo è il punto centrale dello chassis: gli utenti possono visualizzare istantaneamente parametri critici come temperature di CPU, GPU e alimentatore (sia in gradi Celsius che Fahrenheit), consumo energetico, utilizzo e frequenza dei componenti. La personalizzazione è al centro dell'esperienza utente, con modalità che consentono di tenere sotto controllo le velocità delle ventole e le performance generali del sistema.

Dal punto di vista del raffreddamento, il CH690 DIGITAL non lascia nulla al caso. La configurazione termica è estremamente versatile, con supporto per radiatori fino a 420mm nella parte superiore, 280mm lateralmente e 360mm all'interno del vano PSU. Il case è progettato per garantire un flusso d'aria ottimale grazie anche al pannello del vano alimentatore in mesh, che favorisce la ventilazione verticale.

La compatibilità hardware è un altro dei punti di forza di questo prodotto DeepCool. Con spazio per schede grafiche fino a 450mm, alimentatori fino a 180mm e dissipatori ad aria per CPU che possono raggiungere i 182mm di altezza, il CH690 DIGITAL si propone come soluzione ideale per configurazioni high-end senza compromessi.

L'estetica non è stata trascurata: il pannello laterale semi-vetrato offre una visione panoramica dei componenti interni mantenendo al contempo un design pulito e robusto. Per chi desidera massimizzare ulteriormente l'airflow, il pannello posteriore può essere sostituito con uno in mesh dotato di supporto per ventola aggiuntiva.

L'attenzione ai dettagli si nota anche nelle funzionalità secondarie ma non meno importanti. Lo slot per strisce LED integrate consente di personalizzare l'illuminazione RGB, creando un'atmosfera immersiva durante le sessioni di gioco. Il pannello I/O frontale è completo di porte USB 3.0, USB Type-C e jack audio, mentre il filtro magnetico inferiore facilita notevolmente la manutenzione ordinaria.

Un elemento particolarmente apprezzabile è il supporto regolabile per GPU, che previene il fastidioso fenomeno del "GPU sag" (flessione della scheda grafica) nelle configurazioni con schede particolarmente pesanti, un problema sempre più comune con l'aumentare delle dimensioni dei dissipatori sulle moderne schede grafiche.

Il DeepCool CH690 DIGITAL arriva sul mercato in due versioni, una nera e una bianca, al prezzo rispettivamente di 99,99€ e 109,99€.