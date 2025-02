Il nuova frontiera del fashion: la Borsa NVIDIA H100 da 65.000$

La società GPU Purses ha presentato una nuova borsa di lusso contenente parti di una GPU NVIDIA H100, proposta al prezzo di 65.536 dollari. L'azienda aveva già fatto notizia mesi fa convertendo una GPU NVIDIA GeForce GT 730 da 20 dollari in una borsa di plastica dal valore di mille dollari.

La nuova "H100 Purse" non sembra contenere una scheda grafica completa, ma solo alcuni componenti come il chip GH100 e diversi induttori. Nella descrizione del prodotto si legge: "Borsa contenente una rara GPU per l'addestramento di GPT-4", aggiungendo che è "soggetta a controlli sull'esportazione". Non è chiaro se si tratti effettivamente di una GPU AI funzionante.

Gli articoli della categoria "luxury", per quanto cari, dovrebbero perlomeno essere alla moda ed eleganti.

Il prezzo di 65.536 dollari rappresenta un notevole aumento rispetto al costo di una H100 funzionante, che si aggira intorno ai 25.000 dollari. Nonostante ciò, il prezzo è notevolmente inferiore rispetto alla precedente borsa basata sulla GT 730.

La qualità e l'autenticità di queste costose borse GPU rimangono dubbie, considerando le foto del prodotto e l'aspetto generale del sito web. Non è chiaro se GPU Purses abbia effettivamente venduto qualcosa o se si tratti di un sito legittimo, ma indubbiamente questo progetto è riuscito a finire sulla bocca di tutti.

Questo trend riflette come le GPU, o meglio brand come NVIDIA, siano entrate nella cultura popolare. Non è, comunque, la prima volta che celebri componenti per PC diventano accessori: online si trovano facilmente portachiavi realizzati con delle CPU e persino dei gioielli, sempre realizzati con delle CPU.