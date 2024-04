La notte da incubo degli utenti Apple: account disconnessi e password azzerate

Durante la notte a cavallo fra venerdì 26 e sabato 27 aprile, molti utenti Apple hanno riportato sui social media di essere stati disconnessi in modo imprevisto dai propri account e di essere stati costretti a reimpostare le password quando hanno tentato di accedere nuovamente, senza comprendere il motivo di tale evento.

Alcuni hanno dichiarato di aver dovuto inserire il codice di sblocco dell'iPhone per potersi riconnettere a iCloud, mentre chi aveva la Protezione Dispositivo Rubato attivata, ha dovuto attendere un'ora prima di poter effettuare nuovamente l'accesso.

Considerando che la pagina di stato di Apple non ha segnalato alcun disservizio, non è chiaro quanto questo incidente si sia diffuso su larga scala, tuttavia possiamo confermare che non si è trattato di un evento circoscritto a una specifica area geografica.

Alcuni membri dello staff di 9toMac, fra i primi a segnalare l'incidente, sono stati colpiti dal problema, così come un redattore di Forbes che ha affermato di aver riscontrato il medesimo problema. Anche in Italia si sono registrati dei casi, segnalati da dviersi utenti sui social media.

Un utente di Mastodon ha dichiarato che un membro del team di supporto di Apple gli ha spiegato che "a volte vengono apportati miglioramenti casuali alla sicurezza del proprio account", mentre su Reddit un utente ha riferito che il supporto Apple gli ha comunicato che la sua password "è stata cambiata intorno a mezzanotte".

Alcune persone hanno anche segnalato la necessità di reimpostare le password specifiche delle app di terze parti che accedono al loro ID Apple, come ad esempio i client di posta elettronica.

Tuttavia, non tutti gli utenti sono stati obbligati a cambiare la propria password: alcune segnalazioni indicano che il reset della password è stato solo "suggerito", mentre altri utenti non hanno riscontrato alcun tipo di disservizio.

Apple non ha risposto immediatamente alla richiesta di commento da parte della stampa specializzate. Tuttavia, nonostante la frustrazione derivante dal problema, tutti gli utenti afflitti dal misterioso disservizio hanno potuto riprendere possesso dei loro account in breve tempo.