Morto Matt Shell, iconico membro di LucasArts a cui dobbiamo il successo dei videogiochi di Star Wars

Il settore videoludico ha subito una perdita significativa questa settimana. Matt Shell, ex-lead di LucasArts noto per il suo lavoro di pluri-ventennale sui videogiochi di Star Wars, è deceduto a causa di un attacco di cuore, lasciando un vuoto incolmabile in quel settore che ha contribuito a plasmare con il suo talento e la sua passione.

Durante la sua lunga carriera, Matt Shell ha lasciato un'impronta indelebile nel mondo dei videogiochi, contribuendo a numerosi titoli di successo, tra cui Star Wars Jedi: Survivor, Return to Monkey Island, LEGO Star Wars: The Skywalker Saga e Star Wars: Squadrons.

Il suo ruolo principale è stato quello di Marketing Director, dove ha lavorato instancabilmente per portare i giochi di Star Wars al più vasto pubblico possibile.

La notizia della sua morte ha messo in moto un'ondata di messaggi di cordoglio da parte della community videoludica e dei suoi colleghi nel settore. Geoff Keighley, creatore e conduttore dei The Game Awards, ha ricordato Shell con affetto, condividendo un'intervista realizzata durante la Star Wars Celebration del 2007.

Ray Almeda, Globar PR per EA Sports, ha espresso il suo dolore per la perdita di un amico, sottolineando il contributo di Shell nel portare i giochi di Star Wars in tutto il mondo e ricordando la sua passione per il cibo, lo sport e la vita in generale.

Anche Tony Rowe, professore di Game Design e Produzione e ex-collega di Shell presso LucasArts, ha elogiato la capacità di Shell di guidare e ispirare gli altri, evidenziando il vuoto che la sua assenza lascerà nel settore.

La scomparsa di Matt Shell è stata accolta con grande tristezza da coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo personalmente. La sua eredità vivrà attraverso i giochi che ha contribuito a creare e nei cuori di coloro che sono stati influenzati dalla sua dedizione e dal suo talento.