Sappiamo che Apple, dopo il MacBook Air da 13”, sta pensando di lanciare anche una versione leggermente più grande del dispositivo, dotato di un display da 15”. A quanto pare, i lavori dovrebbero essere a buon punto, tanto che il noto analista Ross Young ha recentemente affermato che la produzione dei pannelli dovrebbe iniziare nel primo trimestre del 2023, suggerendo in questo modo che la commercializzazione vera e propria dovrebbe partire nel corso della prossima primavera. In particolare, il display di cui sarà dotato questo nuovo MacBook Air sarà di 15,5” pollici.

Verosimilmente, il MacBook Air 15” conserverà tutte le caratteristiche del suo fratellino minore, compreso il design. A bordo troveremo, perciò, il SoC Apple Silicon M2, successore di quell’M1 che aveva stupito un paio di anni fa per il suo incredibile rapporto prezzo/prestazioni, nonché per l’efficiente gestione energetica, e molto probabilmente sarà disponibile in quattro colorazioni, ovvero Galassia, Argento, Mezzanotte e Grigio Siderale.

Photo Credit: Apple

Oltre al MacBook Air di maggiori dimensioni, almeno stando a Bloomberg, l’azienda di Cupertino sta lavorando anche a un MacBook 12”, particolarmente interessante per coloro che necessitano di dispositivo facilmente trasportabile e leggero. Tuttavia, l’arrivo sul mercato di questo computer portatile è piuttosto lontano, dato che si parla della fine del 2023 o addirittura dell’inizio del 2024.

Un paio di settimane fa, è stato individuato il punteggio ottenuto in Geekbench da un presunto computer Mac equipaggiato con il SoC Apple M2 Max. Stando a DigiTimes, sembra che Apple passerà dall’attuale processo di produzione a 5nm di TSMC per l’M2 a quello a 3nm per M2 Pro e, molto probabilmente, anche per M2 Max. Per maggiori informazioni a riguardo, vi consigliamo di leggere il nostro precedente articolo dedicato.