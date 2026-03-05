Il nuovo MacBook Neo sta già facendo parlare di sé ancora prima del lancio ufficiale. Il PC firmato Apple è infatti comparso con una pagina dedicata su Amazon, dove è stato inserito tra i prodotti pronti per i preordini. Al momento della scrittura, la disponibilità risulta ancora limitata e il prodotto appare come “non disponibile”, ma la presenza della pagina ufficiale lascia intendere che il debutto commerciale sia ormai imminente.

Apple MacBook Neo 13'', chi dovrebbe acquistarlo?

Se siete interessati a questo nuovo portatile, il consiglio è di monitorare con costanza la pagina Amazon dedicata al PC. Non appena i preordini verranno attivati, infatti, potrebbero registrarsi molte richieste già nelle prime ore. Tenere d’occhio la disponibilità vi permetterà quindi di cogliere subito l’occasione e assicurarvi uno dei primi esemplari disponibili.

L’aspetto più sorprendente del MacBook Neo è senza dubbio il prezzo. La soglia di ingresso sarà molto più bassa rispetto a quella dei classici MacBook a cui Apple ci ha abituati negli anni. Questo rappresenta un cambiamento strategico importante per l’azienda, che sembra voler ampliare il proprio pubblico proponendo una soluzione più accessibile.

Proprio grazie a questa politica di prezzo più aggressiva, Apple potrebbe conquistare una nuova fascia di utenti. Il segmento dei laptop economici è infatti tradizionalmente dominato dai PC Windows, ma un PC come il MacBook Neo potrebbe attirare chi desidera entrare nell’ecosistema Apple senza affrontare una spesa troppo elevata. Se siete curiosi di scoprire se questo modello manterrà davvero queste promesse, le prossime ore su Amazon potrebbero rivelarsi decisive.

