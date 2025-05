MacBook Air M4: il notebook Apple che tutti vogliono, ora SCONTATO del 20%!

Se siete alla ricerca di un portatile Apple potente e leggero, oggi potete approfittare di un'offerta imperdibile su Amazon. Il nuovo MacBook Air 13'' con chip M4 è disponibile al prezzo eccezionale di 999€, con uno sconto del 20% rispetto al prezzo consigliato di 1.249€. Si tratta del minimo storico per questo modello di ultima generazione, progettato per offrire prestazioni elevate, portabilità e un'esperienza d'uso avanzata grazie a Apple Intelligence.

Apple MacBook Air 13'' M4, chi dovrebbe acquistarlo?

Il nuovo MacBook Air con chip M4 è pensato per chi desidera un dispositivo compatto ma straordinariamente potente. Dotato di un display Liquid Retina da 13,6 pollici, offre immagini nitide e colori brillanti, perfetti per lavorare, studiare o godersi contenuti multimediali con una qualità superiore. Il cuore del sistema è rappresentato dal chip Apple M4, che garantisce fluidità assoluta anche con applicazioni complesse, multitasking intensivo e giochi dalla grafica elaborata.

Grazie a 16GB di memoria unificata e 256GB di archiviazione SSD, avrete spazio e velocità sufficienti per tutte le vostre attività, mentre l'integrazione con Apple Intelligence permette di sfruttare funzionalità avanzate, proteggendo al tempo stesso la vostra privacy. La batteria offre un'autonomia fino a 18 ore, permettendovi di lavorare tutto il giorno senza bisogno di ricaricare.

MacBook Air M4 è inoltre dotato di una webcam da 12MP con Center Stage, un sistema audio a quattro altoparlanti con audio spaziale, porte Thunderbolt 4, ricarica MagSafe, Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3. Il tutto in un design sottile e leggero, ideale per chi viaggia spesso o desidera un laptop elegante e maneggevole.

Attualmente disponibile su Amazon a soli 999€, il nuovo MacBook Air 13'' M4 rappresenta un investimento di valore per studenti, professionisti e creativi. Se desiderate un notebook Apple all'avanguardia al miglior prezzo, questa è l'occasione perfetta per acquistarlo. Inolte, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori notebook per studenti per ulteriori consigli.