Il Microsoft Store su Windows finalmente è un cosa decente e utilizzabile

Microsoft ha rivelato un'importante aggiornamento per il Microsoft Store, che migliora un bel po' le prestazioni. L'update è già disponibile per tutti gli utenti.

La nuova versione, identificata come 22309 è quasi tre volte più veloce rispetto alla precedente secondo la stessa Microsoft. Vi basti pensare che la precedente richiedeva dai 10 ai 15 secondi per avviarsi, mentre quello nuovo si apre in soli due o tre secondi.

Microsoft ha comunque promesso di continuare a migliorare e velocizzare il Microsoft Store su Windows 11 nei futuri aggiornamenti. Nei mesi precedenti ha già introdotto novità basate sull'intelligenza artificiale.

È chiaro che Microsoft sta puntando sull'IA come parte integrante di Windows 11. L'aggiornamento Moment 4 ha introdotto Windows Copilot, anche esso pensato intorno all'IA, consentendo agli utenti di accedere a funzioni come Bing Chat. Per esempio, con Windows Copilot è possibile attivare o disattivare la modalità scura, il "Non disturbare" e molte altre impostazioni utilizzando l'intelligenza artificiale. Microsoft sta chiaramente cercando di sfruttare al massimo il potenziale dell'IA per migliorare l'esperienza degli utenti su Windows 11, nella speranza che in qualche modo anche lo stesso sistema operativo migliori ancora con il passare del tempo.

Al di là di questo, è bello vedere che l'azienda stia lavorando per velocizzare un po' il sistema e il Microsoft Store aveva necessariamente bisogno di un lavoro in tal senso. Non fraintendete, c'è ancora tanto da fare e ancora oggi non risulta particolarmente comodo da usare, ma chissà che questa possa essere la prima fase per uno store migliore.