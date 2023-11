Il miglior password manager gratuito integra finalmente i passkey

Bitwarden è uno dei migliori password manager gratis sul mercato e, nelle scorse ore, ha annunciato che migliorerà ulteriormente integrando il supporto alle passkey. Per rinfrescarvi la memoria, le passkey sfruttano un pin o un’autenticazione biometrica presente sul dispositivo, come il riconoscimento del volto o dell’impronta digitale, per l’autenticazione; si tratta di un’alternativa più sicura alle password tradizionali, dato che ad esempio non possono essere sottratte con un attacco phishing, tecnica che miete sempre più vittime.

La novità per ora sarà inclusa nell’aggiornamento 2023.10 dell’estensione per browser, anche se sembra non sia ancora disponibile per tutti: sul Chrome Web Store è ancora presente la versione 2023.9.2, ma probabilmente è solo perché l’update è ancora in fase di distribuzione. Nel comunicato ufficiale sono presenti dei video che spiegano il funzionamento delle passkey in Bitwarden.

Attualmente non è possibile salvare le passkey nell’applicazione per Android e iOS, ma è probabile che l’aggiornamento arriverà sui dispositivi mobili in un secondo momento. Questo metodo di autenticazione non è ancora supportato ovunque e molti servizi si affidano ancora alle tradizionali password, tuttavia un numero sempre più grande di aziende si sta convertendo alle passkey, tra cui anche grandi nomi come Amazon e Google, quindi è un bene che un gestore di password diffuso e di qualità come Bitwarden le supporti.