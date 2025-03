Dimentica le password senza correre rischi con NordPass. Ti basta solo 1,49€ al mese

Le password sono ormai una parte essenziale della nostra vita digitale, ma possono anche essere una fonte di stress. Ricordare decine di credenziali diverse, combinando caratteri complessi per aumentare la sicurezza, può essere un compito arduo. Con NordPass, potete dimenticare tutte le preoccupazioni legate alla gestione delle password. A soli 1,49€ al mese, per i primi 24 mesi, avrete accesso a una piattaforma che permette di memorizzare e proteggere tutte le password senza rischi.

NordPass Premium, chi dovrebbe abbonarsi?

NordPass offre una serie di vantaggi che rendono la gestione delle password più sicura e semplice che mai. Potete salvare un numero illimitato di password e passkey, consentendo una gestione centralizzata e protetta delle credenziali. La funzione di salvataggio e compilazione automatica aiuta a velocizzare il processo di accesso agli account, mentre il generatore di password complesse crea combinazioni robuste che rafforzano la sicurezza online. Inoltre, NordPass scansiona il web alla ricerca di violazioni dei vostri dati e vi avvisa prontamente in caso di minacce.

La sicurezza è al centro di NordPass. Il servizio non solo permette di identificare e correggere password deboli, vecchie o riutilizzate, ma offre anche funzionalità avanzate come l'autenticazione a più fattori e il riconoscimento biometrico per proteggere gli account. Inoltre, la sincronizzazione automatica su tutti i dispositivi permette di accedere alle password da qualsiasi luogo, senza compromettere la sicurezza. Se avete bisogno di condividere una password con una persona di cui vi fidate, potete farlo in modo sicuro attraverso la piattaforma, mantenendo il controllo completo delle informazioni.

NordPass non si limita solo alla gestione delle password. Potete utilizzare il servizio anche per compilare moduli con le informazioni personali, memorizzare carte di credito in modo sicuro e conservare note riservate. Inoltre, potete importare ed esportare facilmente le password, garantendo una gestione flessibile. In caso di emergenza, avrete la possibilità di autorizzare l'accesso alle password e passkey a persone di fiducia.

