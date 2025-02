Basta password deboli! Con solo 1€ al mese le generi sicure e senza stress

Utilizzare password deboli o facilmente intuibili, come 12345, è un rischio enorme per la sicurezza online. Eppure, molte persone continuano a farlo per la semplice comodità di ricordarle. Tuttavia, con il crescente numero di minacce informatiche, affidarsi a una protezione debole significa esporsi a violazioni, furti di dati e accessi non autorizzati. Per evitare problemi di questo tipo, l’uso di un gestore di password affidabile come NordPass Premium è una soluzione efficace e conveniente.

Vedi offerta su NordPass

NordPass Premium, chi dovrebbe abbonarsi?

Attualmente, grazie a una promozione, è possibile ottenere NordPass Premium a soli 1,29€ al mese invece di 2,99€, con 3 mesi aggiuntivi in omaggio. Questo strumento permette di gestire in modo sicuro un numero illimitato di password e passkey, offrendo funzioni come la generazione di credenziali complesse, il riempimento automatico dei moduli e il rilevamento di password deboli o già compromesse. Inoltre, NordPass scansiona il web alla ricerca di eventuali fughe di dati, avvisando subito l’utente in caso di rischio.

Molti utilizzano il proprio browser come password manager, ma questa soluzione presenta diversi limiti, tra cui la minore sicurezza e la difficoltà nel sincronizzare i dati su più dispositivi. NordPass Premium, invece, garantisce sincronizzazione automatica, autenticazione a più fattori e protezione tramite riconoscimento biometrico, offrendo una sicurezza superiore. Inoltre, consente di condividere credenziali in modo sicuro, gestire l’accesso alle password in caso di emergenza e memorizzare in modo criptato anche dati sensibili come carte di credito e note personali.

Investire circa 1€ al mese per proteggere i propri account significa evitare rischi ben più costosi e complessi da gestire. Con NordPass, le password non saranno più un problema, e la sicurezza online sarà sempre garantita. È il momento di dire addio alle combinazioni deboli e proteggere i propri dati nel modo giusto.

Vedi offerta su NordPass