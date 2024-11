Gli sconti di fine novembre arrivano su 1Password, ed è una buona notizia per le tue password

Con l’arrivo degli sconti di fine novembre, è il momento ideale per mettere al sicuro le proprie password con 1Password, uno dei servizi più affidabili per la gestione delle credenziali online. Gli utenti possono approfittare di prezzi scontati su due dei piani più popolari. Il piano Individual, che consente di gestire e proteggere le proprie password a un prezzo ridotto, è disponibile a soli 1,33€ al mese invece di 2,65€. Per le famiglie, il piano Families è ora acquistabile a 2,38€ al mese anziché 4,75€, con la possibilità di proteggere i dati di più membri sotto un unico abbonamento.

Vedi offerte su 1password

Holiday Sale 1password, perché approfittarne?

1Password non è solo un gestore di password, ma un vero e proprio alleato per la protezione della propria privacy. Il servizio si distingue per un impegno rigoroso verso la protezione dei dati dei suoi utenti. "Solo voi potete accedere ai vostri dati", recita il suo motto. 1Password non raccoglie, non condivide e non vende le informazioni personali. In un'epoca in cui la sicurezza dei dati è fondamentale, scegliere 1Password significa affidarsi a un servizio che mette la privacy al primo posto, trattandovi come un cliente e non come un prodotto.

Oltre a una protezione avanzata delle password, 1Password offre diverse funzioni che potenziano ulteriormente la sicurezza online. Con Watchtower, gli utenti ricevono avvisi in tempo reale per siti compromessi e password vulnerabili, permettendo di prendere subito provvedimenti per evitare problemi di sicurezza. Inoltre, grazie alla modalità Travel, potete rimuovere temporaneamente i dati sensibili dai vostri dispositivi quando attraversate i confini, per poi ripristinarli facilmente al vostro arrivo. Queste caratteristiche fanno di 1Password uno strumento indispensabile per chiunque voglia proteggere i propri dati con il massimo livello di sicurezza.

Un altro punto di forza di 1Password è il supporto globale che offre ai suoi utenti. Ogni volta che avete bisogno di aiuto, il team di 1Password è pronto a darvi supporto personalizzato e gratuito. Grazie alla crittografia AES-256 bit e altre tecniche avanzate, i vostri dati sono protetti non solo quando sono archiviati, ma anche durante il loro trasferimento. Inoltre, potete usare 1Password come un portafoglio digitale sicuro, conservando informazioni sensibili come carte di credito, credenziali bancarie e accessi a siti web, per un’esperienza online completamente protetta. In definitiva, con 1Password, la vostra sicurezza è nelle mani giuste.

