Il PC del futuro arriva il 21 marzo, potremo chattarci e usarlo in un modo nuovo

Nel suo prossimo evento chiamato "New Era of Work", che si terrà il 21 marzo, Microsoft ha in programma di annunciare nuove funzionalità per Windows Copilot, tra cui nuovi strumenti AI per Windows e prodotti Surface. L'evento si concentrerà su "come scalare l'IA nel tuo ambiente con Copilot, Windows e Surface".

Queste nuove funzionalità potrebbero avere un impatto significativo su come gli utenti interagiscono con i loro dispositivi e come le aziende implementano l'IA nei loro ambienti di lavoro. Nel caso specifico Microsoft punta più agli scenari professionali, ma Copilot integrato in Windows 11 può avere un senso anche per l’uso privato del PC.

Secondo quanto riportato, Microsoft potrebbe mostrare una nuova funzionalità di MS Paint basata su NPU (un elemento specializzato delle CPU più moderne), che potrebbe permettere di disegnare in tempo reale con l'aiuto dell'IA. Qualcosa di simile (o identico) a DALL-E 3, ma integrato in un’app di sistema.

Inoltre, Microsoft sta testando una nuova funzionalità chiamata "AI Explorer", che potrebbe essere simile a Windows Timeline, ma utilizzerà l'IA. Questa funzionalità registrerà e aiuterà a cercare tutte le azioni precedenti eseguite sul PC, rendendo ogni momento ricercabile e recuperabile¹.

Vale la pena sottolineare che tutto questo sarà accessibile solo sui PC più moderni, perché appunto sarà necessario un processore dotato di NPU, l’unità di elaborazione neurale che troviamo solo sulle CPU di ultima generazione. L'AI Explorer funzionerà in modo nativo e utilizzerà il linguaggio naturale come input, quindi sarà possibile accedere alle precedenti conversazioni, file e azioni delle cartelle tramite semplici comandi.

In un certo senso, potremo “chattare” con il PC e con i nostri dati, come già avviene in molte aziende del mondo tramite servizi specializzati. Non si parla ancora di interazione vocale, ma non dovrebbe essere difficile aggiungerla visto che ChatGPT già la propone su mobile.

Microsoft sta anche lavorando su Automatic Super Resolution e diverse altre funzionalità. Windows 11 riceverà l'upscaling AI per app e giochi, effetti della fotocamera e altro ancora¹ Microsoft ha recentemente aggiunto la funzionalità Automatic Super Resolution alle build di anteprima di Windows 11 23H4. Questa funzionalità di upscaling sfrutta l'IA per migliorare l'esperienza visiva durante il gioco e l'utilizzo di determinate app.