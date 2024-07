Il Pentagono dichiara impossibile abbandonare le attrezzature Huawei

Il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti dal 2019 sta cercando di ottenere una dispensa da una legge che impedisce di fare affari con aziende che si affidano a equipaggiamento di telecomunicazione prodotto da Huawei.

Questa richiesta emerge in un momento di crescenti tensioni tra USA e Cina e una continua guerra commerciale nel settore dei chip, rendendo così più difficile ottenere tale dispensa. Nonostante ciò, i funzionari del Pentagono affermano che è impossibile escludere completamente Huawei dalle operazioni del dipartimento.

La proibizione è stata inserita come parte del National Defense Authorization Act del 2019. La Sezione 889 di tale atto, vieta alle agenzie governative di stipulare o rinnovare contratti con qualsiasi paese o azienda che utilizza apparecchiature di telecomunicazione Huawei.

Il problema nasce dal fatto che Huawei è il maggior fornitore di telecomunicazioni al mondo, rappresentando quasi un terzo del fatturato globale del settore secondo dati riportati da Fortune. Molte nazioni non possono facilmente distaccarsi dalla ditta cinese, in quanto i prodotti di Huawei sono spesso molto più economici rispetto a quelli dei concorrenti, e rimuovere un'intera rete telecom per cambiare fornitore risulterebbe molto costoso.

L'ex funzionario del Dipartimento della Difesa e fondatore di 5M Strategies, Brennan Grignon, ha commentato: "Ci sono parti del mondo dove non si può letteralmente fare a meno di Huawei". Ha inoltre aggiunto che, sebbene la legislazione originaria avesse buone intenzioni, essa non è stata molto ben concepita.

Clyde Prestowitz, presidente dell'Institute for Economic Strategy, ritengono che il Pentagono debba agire più rapidamente e con maggiore decisione per isolare Huawei dalle sue operazioni. Prestowitz ha persino definito il Dipartimento della Difesa "pigro", sottolineando come debba sfruttare il fatto che "per le aziende in quelle aree, fare affari significativi con il Dipartimento della Difesa degli U.S.A. è importante".

I funzionari del Pentagono sostengono che l'autorizzazione alla dispensa sia essenziale. Essa permetterebbe di sostenere le missioni di rifornimento in varie parti del mondo e di mantenere la sicurezza nazionale.

Il personale militare statunitense spesso dipende dalle reti Huawei, sia che si tratti di operatori speciali in missioni nella regione Indo-Pacifico, sia che siano alti ufficiali rappresentanti degli USA in esposizioni aeree internazionali.

Il Congresso attualmente sta dibattendo la prossima iterazione del National Defense Authorization Act, prevista per entrare in vigore nel 2025. Alcuni legislatori riconoscono la necessità dell'autorità di dispensa per il Pentagono, ma non hanno ancora indicato quando o se questa sarà inclusa nella legge. Nel caso non si giunga a una soluzione, i funzionari della difesa affermano che la sicurezza nazionale potrebbe essere messa a rischio.