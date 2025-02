Il vostro prossimo PC sarà modulare? Da Framework nuovi laptop e un desktop

Framework, divenuta famosa per i suoi laptop modulari e facili da riparare, ha svelato tanti nuovi prodotti: un laptop 13 aggiornato, un mini PC desktop e un convertibile per studenti.

La novità più significativa è l'ingresso di Framework nel mercato dei desktop PC con il Framework Desktop, un PC SFF da 4,5 litri basato su chip AMD Ryzen AI Max. Nonostante utilizzi componenti per laptop, la macchina dovrebbe raggiungere buone prestazioni, grazie alla possibilità di spingere il TDP fino a 120 watt, o addirittura 140 watt in boost, mantenendo comunque temperature e rumorosità contenute, grazie a un sistema di raffreddamento sviluppato in collaborazione con Noctua e Cooler Master.

L'azienda punta a offrire un'esperienza di gioco in 1440p e capacità di elaborazione IA locale, una bella sfida vista l'assenza di una scheda grafica dedicata: l'unica GPU presente è l'integrata Radeon 8060S, che secondo i dati di AMD, dovrebbe assicurare performance pari alle GPU discrete di classe 60-70, sfruttando FSR e tutta la suite Hyper-RX, di cui fa parte anche Fluid Motion Frames.

Il Framework Desktop adotta standard PC esistenti come scheda madre mini-ITX e alimentatore Flex ATX (da 400 watt), consentendo un'ampia personalizzazione. In netta controtendenza con lo stile Framework, la RAM LPDDR5x è saldata, ma c'è una spiegazione più che valida: l'azienda ha dichiarato di aver fatto il possibile per usare dei moduli di memoria classici, ma nessuna soluzione permetteva di mantenere la massima larghezza di banda di 256GB/s. Tra gli altri componenti troviamo ventole da 120mm standard per il raffreddamento, due slot M.2-2280 per SSD NVMe e connettività Wi-Fi 7 grazie al modulo RZ717.

Disponibili diverse opzioni anche per lo chassis, che offre pannelli laterali neri o trasparenti, una ventola RGB opzionale e una maniglia per il trasporto. Il pannello frontale è composto da 21 piccole piastrelle personalizzabili, che possono anche essere stampate in 3D.

I prezzi del Framework Desktop partono da 1.099$ per il modello base con Ryzen AI Max 385 e 32GB di RAM, fino a 1.999$ per la versione top con Ryzen AI Max+ 395 e 128GB di RAM. Framework venderà solo versioni DIY, senza storage e sistema operativo preinstallati. Se invece volete un sistema come questo in un case già in vostro possesso, la scheda madre sarà disponibile singolarmente a partire da 799$. I preordini sono già aperti, con spedizioni previste nel terzo trimestre 2024.

AMD Ryzen AI 300 arriva su Laptop 13

Il Framework Laptop 13 riceve a sua volta un importante aggiornamento, con l'adozione dei processori AMD Ryzen AI 300. Esteticamente il design da 13,5 pollici rimane sostanzialmente invariato, ma ci sono diverse novità sotto il cofano, oltre al nuovo chip: Wi-Fi 7, un nuovo sistema di raffreddamento, tastiera di nuova generazione e anche nuove colorazioni per le Expansion Card e le cornici.

La nuova tastiera include un tasto dedicato a Copilot sui modelli Windows 11 preassemblati, mentre le versioni DIY avranno un'icona alternativa per l'uso con Linux. Framework promette anche miglioramenti strutturali per ridurre le vibrazioni dei tasti più larghi come Shift e Spazio.

Le nuove schede madri saranno disponibili con opzioni Ryzen 5, Ryzen 7 e per la prima volta anche Ryzen 9 HX 370 con 12 core CPU e 16 core GPU. Quest'ultimo supporta anche Copilot+, grazie alla NPU da 50 TOPS.

Il raffreddamento riprogettato include un heat pipe da 10mm e pasta termica Honeywell PTM7958. La scheda madre mantiene due slot per RAM DDR5-5600 (fino a 96GB) e un SSD PCIe 4 M.2 2280 fino a 8TB.

I prezzi del nuovo Framework Laptop 13 con AMD Ryzen AI 300 partono da 899$ per la versione DIY senza storage e OS, e 1.099$ per i modelli preassemblati. La scheda madre da sola costa 449$.

Framework Laptop 12: convertibile entry-level per studenti

Il Framework Laptop 12 è un nuovo convertibile da 12,2 pollici pensato principalmente per il mercato entry-level e gli studenti. L'azienda punta a offrire un'alternativa di qualità ai laptop economici "bloccati, usa e getta, sottopotenziati e francamente noiosi" tipici di questa fascia.

Il Laptop 12 porta la filosofia di modularità e riparabilità di Framework in un formato più compatto, economico e colorato. Sarà disponibile in cinque colorazioni: lavanda, salvia, grigio, nero e bubblegum. È previsto anche uno stilo opzionale abbinato.

La scocca è realizzata in plastica ABS stampata in poliuretano termoplastico, con telaio interno in metallo. Framework promette che sarà "il nostro prodotto più facile da riparare", ma i dettagli saranno svelati più vicino al lancio previsto a metà 2025.

Le specifiche tecniche includono processori Intel Core i3 e i5 di 13a generazione, fino a 48GB di RAM, fino a 2TB per l'archiviazione, Wi-Fi 6E e un display touch 1920x1200 pixel con oltre 400 nit di luminosità di picco.

Framework non ha ancora comunicato dettagli su prezzi e configurazioni esatte del nuovo laptop 12, che saranno svelati più avanti nel corso dell'anno. I preordini apriranno ad aprile in vista del lancio a metà 2025.