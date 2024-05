In arrivo il Dev Kit di Qualcomm: è un mini PC con CPU Snapdragon X Elite

Dopo aver annunciato una serie di nuovi portatili Windows con processori Snapdragon, Qualcomm ha annunciato un nuovo PC desktop basato sul suo Snapdragon X Elite. Il nuovo Snapdragon Dev Kit è esattamente ciò che suggerisce il nome: una macchina progettata per consentire agli sviluppatori a codificare e ricompilare le loro applicazioni Windows nativamente per i nuovi processori Snapdragon basati su Arm.

Questo nuovo dispositivo è elegante e equipaggia una versione potenziata dello Snapdragon X Elite con una velocità di clock superiore rispetto a quella dei modelli per laptop. Inoltre, il dev kit dispone di tutte le porte necessarie e si caratterizza per un design trasparente con PCB nero, come potete vedere di seguito.

Il cuore del sistema è un chip a 12 core X Elite che offre una frequenza di boost 100 MHz superiore rispetto al modello top di gamma per laptop, X1E-84-100, raggiungendo un boost a doppio core fino a 4,3 GHz.

Per il resto, utilizza gli stessi core Oryon con 42 MB di cache totale, una GPU Adreno da 4,6 TFLOPs e, forse più importante di tutto, una NPU Hexagon da 45 TOPs. Questa specifica è cruciale, poiché il dev kit è progettato specificamente per aiutare gli sviluppatori a trasferire il codice delle applicazioni sull'ecosistema Arm per funzionare nativamente su Windows, ma anche a spostare gran parte dell'elaborazione sulla NPU (invece che sulla CPU).

Lo Snapdragon X Elite è l'unico hardware attualmente in grado di soddisfare le esigenze di Microsoft per quanto riguarda i PC Copilot+ AI. Questi devono essere in grado di fornire più di 40 TOPs di potenza di elaborazione AI, e no, le GPU non contano in questo contesto. Infatti, per vari motivi, Microsoft consente a queste funzionalità Copilot+ di funzionare nativamente solo sulla NPU.

Le altre specifiche del Dev Kit includono 32 GB di memoria LPDDR5x e 512 GB di storage NVMe. Inoltre, dispone di una serie di porte USB4 Type-C, due porte Type-A, un'ethernet, un jack audio combinato e una porta HDMI. È presente anche il silicio di rete Qualcomm compatibile con il Wi-Fi 7.

Ovviamente, lo Snapdragon Dev Kit non è progettato per utenti domestici e non si sa ancora come funzioni veramente nell'ambiente Windows sotto emulazione. Meno si sa se i processori X Elite funzioneranno "senza problemi" con i giochi per PC, ma c'è una certa curiosità per vedere cosa succede se si collega una eGPU.

Lo Snapdragon Dev Kit è disponibile sul portale degli sviluppatori Windows on Snapdragon, al prezzo di 900 dollari.

