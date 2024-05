PC Copilot+: caratteristiche, prezzi, uscita e tutto quello che dovete sapere

Microsoft ha lanciato i nuovi PC Copilot+, che segnano un passo avanti fondamentale nell’integrazione dell’intelligenza artificiale nella vita di tutti i giorni. Ma quali sono le novità dei PC Copilot+? E in cosa differiscono dagli AI PC lanciati pochi mesi fa? Cerchiamo di capirlo, rispondendo a queste e altre domande.

Cosa vuol dire Copilot+?

Con Copilot+, Microsoft indica l’insieme di funzionalità IA presenti in questi PC. Oltre a quelle che già conosciamo, l’azienda ha annunciato una maggior integrazione di Copilot in Windows 11, aggiungendolo ad esempio in Esplora File e nel menu Impostazioni.

Oltre a questo, Copilot+ integra anche nuove funzioni, ancor più potenti di quelle offerte finora. Ad esempio, i PC Copilot+ integrano CoCreator, software integrato in Windows capace di generare e rifinire immagini quasi in tempo reale, e Live Captions, che traduce l’audio di oltre 40 lingue e mostra sottotitoli in inglese in tempo reale.

Microsoft

La funzionalità che più spicca è però Recall, che registra tutto quello che fate sul PC per permettervi di trovare e ricordare facilmente ciò che avete visualizzato in passato. Potrete scorrere una vera e propria linea del tempo, per recuperare qualcosa che avete visto anche diverse ore prima. Per il momento Recall è ottimizzata per inglese, cinese semplificato, francese, tedesco, giapponese e spagnolo.

Cosa sono i PC Copilot+?

I nuovi PC Copilot+ segnano un passo in avanti importante per l’integrazione dell’intelligenza artificiale nella vita quotidiana. Questi nuovi sistemi, per ora solo in formato laptop, rappresentato un salto qualitativo nell’uso dell’IA in locale e offrono strumenti potentissimi per lavorare, collaborare, comunicare e creare in modo ancor più rapido ed efficace.

I PC Copilot+ sono sistemi che integrano tutte le funzioni IA di Copilot+ appena descritte, con sufficiente potenza per farle girare in locale. Per questo, i PC Copilot+ hanno requisiti minimi ben definiti, non solo per quanto riguarda il processore.

Quali sono i requisiti minimi dei PC Copilot+?

Per poter ospitare i modelli LLM (ma anche gli “small language model”, come Microsoft Phi-3), i PC Copilot+ dovranno avere almeno 16GB di RAM e 256GB di archiviazione. Specifiche decisamente in linea con quanto si trova già oggi nei computer portatili di fascia medio alta, specialmente per quanto riguarda lo storage.

A fare davvero la differenza sono i requisiti relativi alla potenza di calcolo: per far sì che un PC sia Copilot+, deve avere un processore con una NPU da 40 TOPS, ossia capace di eseguire 40 trilioni di operazioni al secondo.

Requisiti minimi PC Copilot+ Processore Con NPU da 40 TOPS o superiore RAM 16GB o superiore SSD 256GB o superiore

Gli unici processori capaci di offrire questa potenza sono i nuovi Qualcomm Snapdragon X Elite e X Plus, la cui NPU raggiunge i 45 TOPS. Intel Meteor Lake si ferma a 10 TOPS, mentre i chip AMD Ryzen variano dai 12 TOPS ai 16 TOPS, a seconda del modello. Questo significa che, per il momento, i PC Copilot+ avranno tutti CPU Qualcomm.

L’uso di chip Qualcomm, basati su architettura ARM, segna un passo in avanti importante anche per quanto riguarda la durata della batteria. I nuovi PC Copilot+ offriranno infatti fino a 15 ore di autonomia per la navigazione web e 22 ore per la riproduzione video in locale, dando filo da torcere ai Macbook Air con chip Apple Silicon anche sotto questo aspetto.

Quali vantaggi offrono i PC Copilot+?

Rispetto a un normale computer portatile, i PC Copilot+ offrono diversi vantaggi. Oltre ovviamente all’accesso alle funzionalità Copilot+, non presenti su un normale notebook, la NPU può essere sfruttata anche con altre applicazioni che usano l’intelligenza artificale, o per far girare in locale modelli IA. Da non trascurare poi il fattore autonomia, che su questi modelli, grazie all’uso di un chip ARM, è decisamente superiore.

Cosa cambia tra PC Copilot+ e AI PC?

Gli AI PC sono stati lanciati da Intel all’inizio del 2024, in concomitanza con il debutto dei processori Meteor Lake. Sono caratterizzati da tre elementi: un chip con CPU, GPU e NPU, Copilot integrato in Windows 11 e un tasto Copilot dedicato. Il loro debutto sembrava tracciare una linea netta tra il passato e il futuro dei computer portatili, ma i nuovi annunci di Microsoft hanno cambiato le carte in tavola.

Microsoft

La presentazione dei PC Copilot+ ha reso già vecchi gli AI PC: i nuovi modelli hanno bisogno di una NPU con potenza di 40 TOPS, 4 volte maggiore di quella offerta dagli AI PC sul mercato, visto che la NPU di Meteor Lake arriva a 10 TOPS.

In poche parole, i PC Copilot+ sono più potenti degli AI PC nelle applicazioni di intelligenza artificiale. Grazie a questa potenza possono far girare i modelli in locale, offline, offrendo agli utenti la possibilità di accedere a funzionalità IA avanzate anche senza essere connessi alla rete.

Quando escono i PC Copilot+?

I PC Copilot+ non sono ancora arrivati sul mercato, ma lo saranno presto. Microsoft ha annunciato che i primi modelli saranno disponibili dal 18 giugno, ma possono già essere preordinati. Oltre ai PC Copilot+ di partner come ASUS, Acer, HP, Dell, Samsung e Lenovo, ci sono anche i nuovi Microsoft Surface Pro e Surface Laptop.

Quanto costa un PC Copilot+?

Il prezzo non è uguale per tutti PC Copilot+, ma come di consueto, cambia a seconda della configurazione e del modello che scegliete. I nuovi Microsoft Surface partono da 1229€, mentre i portatili dei partner OEM hanno prezzi simili, ad esempio l’ASUS Vivobook S 15 può essere già preordinato a 1399€.

Esistono PC Copilot+ con processore Intel?

Al momento no, non esistono PC Copilot+ con processore Intel, poiché la gamma Meteor Lake non offre una NPU abbastanza potente. Tuttavia, i processori Lunar Lake di prossima generazione, in arrivo nel terzo trimestre 2024, offriranno una NPU da 45+ TOPS, quindi è probabile che nel corso del 2024 vedremo PC Copilot+ con processore Intel. Al momento, però, gli unici PC Copilot+ hanno un processore Qualcomm Snapdragon X Plu o X Elite.

Esistono PC Copilot+ con processore AMD?

Attualmente non ci sono nemmeno PC Copilot+ con processore AMD, per lo stesso motivo: l’attuale gamma Ryzen integra NPU con una potenza compresa tra i 12 TOPS e i 16 TOPS, insufficienti visto il requisito minimo di 40 TOPS. Anche in questo caso, però, le cose potrebbero cambiare nel corso dei prossimi mesi: AMD dovrebbe rilasciare nuovi chip per computer portatili con NPU da 50 TOPS, quindi nella seconda metà del 2024 potremmo vedere sul mercato PC Copilot+ con processore AMD.

Posso aggiornare il mio PC per Copilot+?

Per il momento si è parlato solamente di computer portatili, ma nulla vieta che le funzionalità dei PC Copilot+ arrivino anche su sistemi desktop. Bisognerà però attendere l’arrivo dei nuovi processori di Intel e AMD, che dovranno avere una NPU con una potenza di almeno 40 TOPS. Fino ad allora, non sarà possibile avere Copilot+ su PC desktop.

Quali app sono ottimizzate per i PC Copilot+?

Microsoft ha anche annunciato una serie di applicazioni ottimizzate per i nuovi PC Copilot+, che sfruttano al meglio l’hardware a disposizione per offrire un’esperienza superiore. Tra queste troviamo Adobe Photoshop, Lightroom ed Express, disponibili da oggi in versione ARM64 (Illustrator, Premiere Pro e altre app arriveranno in estate), DaVinci Resolve Studio, che sfrutta la NPU per velocizzare la funzione Magic Mask e CapCut, che usa la NPU per la funzione Auto Cutout. Ci sono anche altri software tra cui Cephable, LiquidText e djay Pro, che usano la NPU per accelerare le proprie funzioni basate su intelligenza artificiale.